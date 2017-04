«Los criadores avícolas deberían leerse las planillas de los jurados»

¿Cómo se debe valorar correctamente un ejemplar avícola en una exposición? Eso es lo que explicó ayer el profesional Claudio Fano Pérez, presidente del Colegio de jueces avícolas españoles, en una jornada organizada por la Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana (ARPPA) en Candás. Desde la puntuación hasta cómo debe rellenarse correctamente un acta de enjuiciamiento para que sea entendida perfectamente por los criadores. Aunque lo primero y fundamental es la presentación. «Puede llegar a suponer hasta un punto más. Todo criador debería contar con una jaula como la que hay en los concursos para que el animal se acostumbre», afirmó.

Para poder ser juez en exposiciones profesionales, los aspirantes deben de tener al menos dos años de experiencia en la cría de gallinas y haber obtenido, si fuese posible, buenos resultados en su trayectoria. «Los jueces somos como los médicos. Siempre debemos seguir formándonos sobre el desarrollo de una raza porque los estándares van cambiando», explicó.

Son los propios jurados quienes acaban marcando el desarrollo de las razas. De ahí la importancia de tener presente siempre un libro de estándares para no desviarse mucho de las líneas marcadas, como está pasando con algunas razas autóctonas, como lamentó Pérez.

A la hora de puntuar se tienen en cuenta las cualidades, los deseos y los defectos que se puedan observar en el animal. Los puntos van desde los 90 a los 97. Menos de eso supondría que el animal no es acto para la crianza. Puede darse el caso de que el juez decida no valorar a la gallina porque es joven. Esto no significa que no sea válida, sino que no cumple con la edad mínima para poder participar en exposiciones. «Los criadores deberían leerse con calma la planilla del jurado porque eso proporciona mucha información», apuntó el ponente. En el caso de la pita pinta, su aptitud más sobresaliente es la producción de huevos como gallina campera. Los gallos tienen una cabeza redondeada y ancha, una cara lisa y de color rojo y una cresta firme con entre cinco y siete dientes bien definidos. Su peso máximo puede llegar a ser de 4,5 kilos. La gallina, por su parte, tiene el dorso más horizontal y la cola menos elevada que la del macho, formando un ángulo de entre 40 y 45 grados. Esta especie se encuentra principalmente en Asturias, aunque también hay ejemplares en Santander, Galicia y León.

El presidente de la ARPPA, Emilio Martínez, aprovechó la ocasión para anunciar la creación de un nuevo colegio de jurados del que será vocal y que estará presidido por José Ramón Vidal.