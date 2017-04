El Desenclavo, «una hermosa forma de contar la historia»

Silencio, respeto y ganas de que, este año sí, el tiempo acompañase. Los miles de fieles que el viernes se congregaron frente a la iglesia parroquial de Villaviciosa no pudieron evitar contener la respiración mientras los miembros de la Cofradía de Jesús Nazareno bajaban al Cristo Crucificado para introducirlo en el Santo Sepulcro en el que saldría en procesión por las calles de la localidad. El Desenclavo de Villaviciosa es uno de los actos de la Semana Santa más multitudinarios y, según el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, «la más hermosa manera de contar una historia». Él fue el encargado de leer el sermón en esta ocasión. Le precedió la Banda de cornetas del Regimiento Príncipe número 3 de Cabo Noval, encargada de iniciar el acto religioso. Las notas de sus instrumentos y las voces de los miembros de la Coral Capilla de la Torre fueron lo único que pudo oírse durante los primeros momentos. Después, el arzobispo inició su discurso recordando que los actos de Semana Santa no son «solo un teatrillo». «Esta cita es un momento intenso de fe que enciende la esperanza», aseguró.

«Ni oportunistas ni corruptos»

La representación del milagro de Jesús resucitado, que tendrá lugar mañana, será el punto y final a una semana cargada de sentimiento y devoción. Han sido días en los que los feligreses no solo han querido ser espectadores, sino vivir con devoción la Pasión de Cristo. Y a ello aludió Sanz Montes: «No salgamos con prisa. Este acto no es para los bostezos, ni para las risas», afirmó Sanz». Así, animó a seguir disfrutando de los actos que estaban teniendo lugar en la villa maliaya, a entenderlos y comprenderlos. Tras el sermón, los miembros de la cofradía se dirigieron a la cruz para poder bajar a Jesús. Primero, el cartel de 'INRI', después la corona de espinas y por último los clavos. «El suyo fue un reinado que hizo sangrar. No entró en el juego de los oportunistas, ni de los corruptos», apuntó Sanz.

El cuerpo de Cristo, custodiado por los soldados del Regimiento de Infantería Ligera Príncipe número 3, recorrió a continuación las calles de Villaviciosa, recordando a los presentes que «cuando estamos asustados porque la muerte nos acorrala» siempre hay algo más.El viernes fue el día del Desenclavo y del Santo Entierro. Ayer, Sábado Santo, la protagonista fue María, quien creyó que «lo imposible podía ser posible». A primera hora, los miembros de la cofradía recorrieron la villa durante la procesión de la Soledad, en la que la Coral Capilla de la Torre interpretó el 'Stabat Mater Dolorosa'. La Semana Santa acaba hoy. A las 10 horas, el Monasterio de Las Clarisas acogerá la eucaristía de Pascua y, a las 12, de la iglesia parroquial partirá la procesión del Resucitado.