Corvera tiene un remanente de 2,5 millones de euros «que el Gobierno central no deja gastar»

Iván Fernández, alcalde de Corvera, informó ayer de la situación económica del Ayuntamiento, que calificó de «excelente» y acusó al Gobierno central de «crear un corralito financiero», que impide al ayuntamiento corverano disponer del orden de 2,5 millones de euros existentes de remanente de Tesorería. El alcalde destacó la «solvencia financiera» del Consistorio, que consolida la deuda a cero.

«Que la gestión y situación económica de las cuentas municipales es excelente no lo afirma el Gobierno, lo corroboran los datos e informes oficiales», señaló ayer Iván Fernández. «El remanente de Tesorería, que es el que refleja la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento, es de 2.575.010 euros. Esta cifra indica el superávit o déficit acumulado a lo largo de los años y permite conocer la solvencia y capacidad económica del Ayuntamiento. El remanente de Tesorería refleja un recurso financiero si es positivo. Hasta el año 2012 el remanente cuando era positivo se podía gastar, pero el Gobierno de Rajoy cambió la ley y ya no deja su uso libremente, priorizando que se destine a amortizar deuda», explicó el alcalde corverano.

Iván Fernández incidió en el hecho de que las arcas municipales de Corvera están saneadas «ya que el actual gobierno local ya pagó la deuda de 3,1 millones de euros que se encontró a su llegada al Ayuntamiento». En este mismo sentido, el alcalde aseguró que «el Gobierno central sólo se preocupa de los bancos y prioriza que con el remanente se pague la deuda, pero en Corvera ya hemos saneado las cuentas públicas y sin embargo el Estado nos prohibe usar ese dinero, es una barbaridad», insistió.

Dinero de los corveranos

Iván Fernández aseguró que «no dejan que dispongamos de un dinero que pertenece a los corveranos y que deberíamos poder destinar a seguir mejorando la calidad de los servicios públicos, potenciar los servicios sociales, nuevas inversiones de saneamiento, abastecimiento u obras de mejora en los barrios y pueblos del concejo, en beneficio de todos los vecinos y vecinas». También quiso dejar claro que esta situación «es un corralito financiero en toda regla, porque tenemos dinero y no dejan que lo gastemos en resolver los problemas del concejo».

Por otro lado, el alcalde hizo hincapié en que «también cumplimos con la regla del gasto, es decir la variación del gasto en 2016 no superó la tasa de referencia del PIB establecida por el Gobierno central, que era del 1,80 por ciento. En Corvera, el gasto computable en 2016 con respecto a 2015 fue del 1,74 por ciento».

Iván Fernández explicó ayer que «la regla del gasto es doblemente injusta ya que, por un lado, pone un tope de gasto por encima del cual aunque se tenga dinero no se puede gastar y, por otro, el dinero para pagar intereses a los bancos no computa para su cálculo. Por eso Corvera sale de nuevo perjudicada, porque no tenemos deuda y, aún así, no se puede destinar libremente el dinero que antes se destinaba a pagar esos intereses a otras cosas».