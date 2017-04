Un Santumedero en familia

Las fiestas de Santumedero son unas de las primeras que se celebran en el concejo de Villaviciosa. Coincidiendo con los últimos días de Semana Santa, la parroquia de Rozaes sale a las calles para homenajear a su patrón. El día de ayer no fue el más multitudinario. Al no ser festivo, como ocurría en otras ocasiones, muchos de los vecinos no pudieron acudir a la procesión y puja del ramo, pero eso no impidió que se viviese con igual intensidad. «Hoy es un día para estar en familia, comer en casa y después disfrutar de las actividades de por la tarde», explica Eva Solares, de la Asociación de Vecinos.

Bajo el sonido de las gaitas, los miembros de la organización llegaron a la iglesia parroquial cargando con el ramo que se subastaría posteriormente. Fue entonces cuando el párroco de la localidad comenzó la eucaristía. En su homilía animó a los asistentes a «desterrar de los templos a los falsos e hipócritas». «Estos días hemos visto cuánta gente acompañaba a Cristo y cómo luego lo abandonaron. Ojalá nosotros no seamos así e intentemos buscar la misericordia», apuntó.

La misa estuvo seguida por la tradicional procesión alrededor del templo y la posterior puja al ramo, que «no sería posible sin la colaboración de los vecinos que donan los productos para su subasta». El dinero recaudado irá destinado íntegramente a la organización de la fiesta, ya que aquellos que lo deseen también pueden hacer una donación aparte al santo.

Hace años, los vecinos decidieron cambiar la celebración de Santumedero, que oficialmente es el 3 de marzo, al Lunes de Pascua, ya que así pueden comer carne. Normalmente este día solía ser festivo, cosa que no ocurrió este año e impidió que todos los residentes en la zona pudieran acudir a las celebraciones de por la mañana. «Es una pena. Solo en la asociación ya tenemos tres maestras», lamentaba Solares.

Por la tarde, la zona de las fiestas se llenó con los pequeños de la parroquia, quienes pudieron disfrutar de la actuación del payaso Tato, que acudió acompañado de la princesa Poppy. Asimismo, se hizo entrega de los premios del XXIV Concurso de dibujo. Las obras presentados estuvieron expuestas durante estos días en la sede de la asociación vecinal para quien quisiera verlas. La última de las verbenas estuvo amenizada por el grupo Kilino y su curdión y por Los Jimaguas.