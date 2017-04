Los vecinos de Sebrayu critican los destrozos causados por un tráiler

Los vecinos de la parroquia maliaya de Sebrayu llevan desde hace una semana preocupados por el tráiler cargado de madera que ha comenzado a pasar por medio de la localidad. Las grandes dimensiones del vehículo están empezado a causar daños en la calzada, que no cuenta con la anchura suficiente para que circule por ella. La vía, además, se encuentra enmarcada en el Camino de Santiago. De ahí el interés de los residentes por proteger la vía.

Hasta el momento, han dado aviso a la Policía Local en varias ocasiones, pero ésta no puede hacer nada para impedirle la circulación. Por eso, ayer, dos vecinos de la localidad decidieron cortarle el paso, obligando a la empresa a sacar la madera procedente de un monte cercano por otra salida y en un autocargador. «Está reventando toda la carretera. No tiene suficiente espacio para pasar y eso le obliga a pegarse a los muros de las casas», critica Evangelina García, mientras enseña la marca que ha dejado al paso por su vivienda. Hasta el jueves pasado, la empresa sacaba la madera en pequeños camiones o por las salidas de Miravalles y Cueli. Por eso, cuando el tráiler comenzó a circular por medio de la localidad pilló por sorpresa a todos los vecinos. «Cuando lo vi, lo primero que hice fue llamar a la Guardia Civil, pero me dijeron que ellos no puede hacer nada», lamentaba otra de las vecinas.

Las grietas en la carretera han comenzado a aparecer y en ciertas parcelas se pueden ver las marcas de la rueda del vehículo. «Eso es lo de menos. El problema es que aquí hay casas con muchos años cuyos muros no están preparados para aguantar su peso», explica María Elena Llera. Además, sus grandes dimensiones hacen que cuando el tráiler circula nadie más pueda hacerlo, lo que supone un inconveniente para los peregrinos que cada día llegan al albergue municipal de la localidad.

Falta de señalización

La parroquia contaba antes con una señal que limitaba el paso de vehículos a 15 toneladas de peso, pero tras unas obras se quitó y no se ha vuelto a colocar. Este es el primer paso que quieren dar los vecinos de Sebrayu para intentar frenar la situación: volver a colocar la señalización que impediría su circulación. Lo que tienen claro es que harán lo que sea para encontrar una solución que proteja su carretera y la del propio Camino de Santiago.