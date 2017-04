Castrillón Sí Puede pide en una moción que se publique el listado de facturas municipales

El grupo municipal de Castrillón Sí Puede presentará al próximo Pleno una moción en la que pide que se hagan públicas las facturas de los proveedores municipales. Así, el grupo reclama que se dé cumplimiento a la Ley de Transparencia.

La moción pide que el listado de las facturas se cuelgue de manera trimestral en la página web municipal junto al resto de la información económica del Consistorio. El grupo estima que hasta ahora se dan a conocer los datos del pago a proveedores pero que no todo el mundo puede saber interpretarlos. Por ello reclaman que en el listado figuren tanto la razón social de la empresa que remite la factura, como la fecha en la que lo hace, el concepto, la partida presupuestaria con la que se hace frente al pago y por último el importe.

El Ayuntamiento cuenta con dicho listado y tendrá que estudiar si afecta o no la Ley de Protección de Datos en los casos en los que la factura la emite un particular. De no haber problema, desde el equipo de gobierno se mostraron favorables a dar publicidad a la lista.