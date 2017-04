Pilar Fernández: «No quiero cumplir más. Es la vida quien te los quita y te los pon»

Luciendo sus mejores galas y arropadas por familiares y amigos, cuatro mujeres centenarias del municipio de Carreño recibieron ayer el cálido homenaje de toda la comunidad vecinal. La gala, que tuvo como escenario el Teatro Prendes de Candás, estuvo presidida por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

Durante su intervención, la consejera atribuyó los logros de la sociedad actual «al trabajo y al esfuerzo de estas personas que hoy homenajeamos con una infancia robada». Elogio, sin duda merecido, para la trayectoria de Ceferina Menéndez nacida en 1917; Inés Braña, del mismo año; Luisa García, de 1913, y, por último, Pilar Fernández, nacida en 2015. Un elogio al que también recurrió la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, para reconocer a este colectivo de mujeres en el que puso el acento en la importancia que tiene la familia «para las personas longevas».

Antes del acto institucional fue proyectado un vídeo con el perfil de las cuatro centenarias galardonadas con el galardón 'Mujer del Año 2017' en Carreño. En la proyección, con naturalidad, sus frases conmocionaron al público que llenó el aforo del coliseo candasín cuando recordaban algunas de sus experiencias.

Es el caso de Ceferina Menéndez quien señaló que «en mi vida nunca me ayudó nadie, nada más que yo, sirviendo y trabayando». Inés Braña tampoco se quedó atrás cuando destacó sus condiciones de trabajo en la fábrica de conservas de Perán. «El encargado no quería que habláramos y nos vigilaba desde un alto. Yo no decía una palabra». Luisa García, que no pudo asistir al acto, tampocó olvidaba en el video su mayor reto: «pude independizarme, siendo mujer, y vivir sola en aquella época». Pilar Fernández, por último, apeló a su peculiar filosofía: «No quiero cumplir más años. Es la vida quien te quita y te los pon». El cantautor candasín Pipo Prendes y su hija Claudia pusieron el colofón musical con sus canciones.