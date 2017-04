Las obras en La Estebanina generan nuevas quejas entre los vecinos

Las obras en la subida a La Estebanina, en Las Vegas, se están alargando más de la cuenta, o al menos eso es lo que piensan la mayoría de los vecinos de la zona, que vuelven a reiterar su quejas por la demora en finalizar las actuaciones. El Ayuntamiento de Corvera ha encadenado, desde el verano, una obra tras otra, lo que ha conllevado que la carretera que da acceso a Molleda de Arriba sea un tramo peligroso para los conductores y para los peatones que se atreven a caminar por ella.

El Consistorio trabaja sobre el terreno para acabar con las filtraciones que provocan los manantiales cercanos. Para ello necesitó abrir en varios puntos la calzada para dar con los puntos exactos en los que se filtraba el agua. Los trabajos están pendientes de acabar desde hace unas semanas y quedaría únicamente el asfaltado, que según ha anunciado el Ayuntamiento se realizará más adelante, cuando llegue el buen tiempo. Ese último paso aún no se ha dado y los conductores se encuentran todos los días con grandes franjas sin asfaltar.

«Ya vamos lento para evitar problemas pero aún así es imposible no pasar esa zona sin correr el riesgo de que el coche se dañe», denuncian los vecinos. A este punto hay que sumar las señalizaciones que hasta ahora suponían otro entorpecimiento más al tráfico. «Esta carretera no es ancha y con estas vallas lo es aún menos. Hay curvas en las que no tienes nada de visibilidad. Tienes que ir a tientas, y eso no puede ser. Nosotros lo sabemos, pero si sube o bajan dos coches hay que rezar para que no pase nada», recalcan los afectados.

Después de quejarse en los últimos meses en reiteradas ocasiones, se están pensando iniciar la recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento con urgencia la finalización de las obras. «Entendemos que puede haber molestias como en cualquier obra, pero llevamos desde el verano sin descanso. Si no es una cosa es otra y esto no puede seguir así mucho más tiempo», señalan y hacen hincapié en que «estos días atrás hubo buen tiempo y nadie vino para asfaltar, esperemos que el Ayuntamiento no se haya referido a que llegue el verano para acabar las obras porque sería insufrible y sobre todo, peligroso».