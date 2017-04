El comité de apoyo al Museo del Calamar se retira de la negociadora con el Principado

El comité ciudadano de apoyo al Museo del Calamar se retira de la mesa negociadora por los incumplimientos del Principado respecto a la futura sede de la instalación, según anunció ayer el portavoz Tino Ron.

Recordó que la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente había firmado con el Ayuntamiento de Valdés, y con el propio comité, un acuerdo para asegurar el futuro del Museo en el edificio ahora en ruinas del Muelle Nuevo.

La consejería no solo no ha adecentado el edificio ubicado en «un sitio sensible turísticamente hablando», tal y como se había comprometido, tampoco ha colocado carteles de información sobre la ubicación provisional de los cefalópodos en el Parque de la Vida ni ha puesto en marcha la campaña publicitaria de la nueva sede temporal, señaló Ron, que no obstante matizó que «mantenemos nuestra exigencia, irrenunciable, de una sede permanente y digna en Luarca para el Museo.