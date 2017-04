Los ecologistas critican la gestión del observatorio de aves del Cierrón

La imagen del observatorio de aves del Cierrón ha cambiado considerablemente en las últimas semanas. Las charcas donde las diferentes especies, principalmente acuáticas, podían refrescarse y descansar, están ahora prácticamente secas. La falta de lluvias y las altas temperaturas de estos días son algunas de las razones de este nuevo paisaje, pero no las únicas.

De hecho, la Coordinadora Ecologista de Asturias traslada la responsabilidad a la dirección de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa. «Son incapaces de gestionar esta zona. Si no hay agua, el observatorio deja de cumplir su función», critican.

El observatorio del Cierrón forma parte de una actuación completa que se desarrolló hace ya más de cuatro años para recrear el hábitat de las marismas gracias a la construcción de charcas e islas. En ese momento, se realizó una inversión cercana a los 250.000 euros. Antiguamente, esos terrenos constituían una zona de pastos que, ambientalmente, no tenía ningún interés. La entrada de agua con las grandes mareas fue formando un enclave perfecto para las aves.

Este es otro de otro de los puntos importantes para los ecologistas. Según denuncian, la Guardería de Medio Ambiente no estaría muy dispuesta a colaborar en las tareas necesarias para la entrada del agua en las charcas. Y es que la zona cuenta con un mecanismo por el que, cuando hay mareas altas, se abren unas compuertas para permitir su entrada en la zona del observatorio. Una labor que, por lo que parece, no se está llevando a cabo. Además, añaden desde la Coordinadora, «el diseño no está bien hecho, ya que hay zonas por donde se pierde el agua que entra».

Ante esta situación, miembros de la Coordinadora instan a la dirección de la Reserva a buscar apoyos en otras partes. «Si ellos no son capaces de encargarse del observatorio, igual deberían firmar un convenio con el Ayuntamiento maliayo o alguna asociación ornitológica», proponen.

El observatorio del Cierrón es una de las zonas claves del concejo para disfrutar de algunas de las especies más peculiares. Los últimos en acudir a la zona fueron los alumnos del colegio San Rafael, que a principios de mes hicieron una salida con la Asociación Amigos del Paisaje Cubera. En esa ocasión, los estudiantes pudieron observar un paisaje totalmente diferente a la actual.