Ciudadanos critica la desinformación sobre las inspecciones de trabajo de Cultura

La concejala y portavoz de Ciudadanos, Silvia Argüelles, criticó ayer la desinformación sobre las inspecciones de trabajo realizadas tras las denuncias presentadas por los trabajadores de Cultura. La edil, que preguntó ayer por el tema en la comisión informativa de Cultura, denuncia la actitud del equipo de gobierno, «su respuesta fue que no le consta nada, que no sabe y que mire yo en los registros. Están intentando taparlo todo e incluso mienten con tal de no informar», recriminó Argüelles.

Por su parte el PSOE se sumó a las críticas del resto de la oposición rechazando la postura de IU y pidiendo una rectificación y salida urgente del conflicto con los trabajadores de Cultura.