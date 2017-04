La oposición impide alPSOE aprobar su nueva norma de terrazas en Gozón

El Pleno del Ayuntamiento de Gozón no aprobó la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos móviles. En la sesión, celebrada en la tarde de ayer, la oposición -PP e IU-Equo- no dio el visto bueno. El equipo de gobierno, socialista, cuenta con seis ediles, los mismos que el Partido Popular. Izquierda Unida tiene cinco.

«Falta diálogo», indicaron estos dos últimos grupos sobre la propuesta del equipo de gobierno que encabeza Jorge Suárez. Ninguno de los dos partidos aceptó como válidas las variaciones de texto y la eliminación del epígrafe que fija un precio distinto en función de si las terrazas sirven comida o no.

«Estamos a favor de la que tenemos en la actualidad por lo tanto no aceptamos lo que se propone», indicó el edil del PP Ramón Artime. Por su parte, César Fidalgo, de IU-Equo, cuestionó el origen de la propuesta: «No sabemos si surge del gobierno o de los servicios económicos, en concreto, de la Tesorería Municipal», subrayó.

«No estamos de acuerdo con la eliminación del epígrafe ya que entendemos que a una actividad comercial distinta hay que aplicarle una tasa diferente», detalló Fidalgo.

Asimismo, consideran que la propuesta daría lugar a una «perdida de ingresos». Por todo esto, el concejal del grupo municipal IU-Equo planteó en el Pleno la siguiente cuestión: «¿Qué les decimos a los hosteleros que sí cumplen con sus obligaciones y que todos estos años han pagado las terrazas?».

«Sin procedimiento»

«Lo que está claro es que somos incapaces de controlar quién paga y quién no, así que no podemos igualarlos a todos. Eso sería de irresponsables», remató Fidalgo. Unas duras palabras que fueron, no obstante, aceptadas por el alcalde: «Reconozco que no podemos controlarlas. Y, además, asumo que somos incapaces de hacerlo por falta de personal e incluso de procedimiento», señaló Suárez.

En cuanto a la ordenanza reguladora del alquiler de suelo público destinado a la instalación de terrazas en el municipio de Gozón entró en vigor el pasado mes de noviembre.

El objetivo de la misma es, por encima de todo, que se respete la accesibilidad universal para los viandantes y evitar así los posibles abusos sobre el espacio utilizado.