'Llámpara Natural' a los amigos del mar

El amor por el mar y su entorno unieron ayer en el edificio de La Colonia de Salinas a la Asociación Amigos de Salinas y a la Asociación de Educación Ambiental y Consumidores, ADEAC, para recoger el distintivo 'Llámpara Natural' que concede la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar cada año.

El galardón tiene como objetivo promocionar a las personas o entidades que destaquen por su labor en pro de la mar y sus gentes, su entorno, su cultura y su ecología. Aspectos que reúnen los dos premiados de este año, que estuvieron representados por sus respectivos presidentes. La jornada comenzó en La Colonia, donde Juan Luis Álvarez, de Amigos de Cudillero, y José Ramón Sánchez, de ADEAC, firmaron en el libro de honor de la Cofradía de la Buena Mesa para después recorrer el Museo de Anclas y finalizar con una comida en el Real Balneario a la que asistió un centenar de personas.

«Es una satisfacción recibir este galardón, que además de prestigioso por su carácter internacional es entrañable», apuntaba Juan Luis Álvarez, de Amigos de Cudillero, que además recalcaba la importancia del premio este año, «es el primero que nos otorgan en este 25 aniversario de la entidad». El presidente de Amigos de Cudillero quiso destacar también los lazos de unión entre la Cofradía y su propia institución, «este premio ata más fuerte el nudo marinero que une a las dos sociedades, que ya somos como hermanas. Como decimos aquí, es un galardón que 'presta'».

ADEAC, que celebra los 30 años de sus Banderas Azules, agradeció el premio destacando que «comparte un sueño que no nos deja dormir y que coincide con los objetivos de la campaña de este año», recalcó José Ramón Sánchez. El presidente de la asociación destacó el potencial de Castrillón y aprovechó la ocasión para destacar el trabajo y el objetivo de las Banderas Azules, que buscan el desarrollo de un turismo sostenible.

Por otro lado, Sánchez no eludió hablar sobre la polémica de dejar o no entrar a los perros a los arenales. «Las Banderas Azules no son compatibles con el acceso de perros a las playas y no lo son por muchos motivos. Hay que tener en cuenta que son un distintivo internacional y hay zonas y países que no están preparados para ello. Los ayuntamientos deben valorar qué es lo que más les interesa», sentenció el presidente.