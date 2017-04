Una auxiliar de la residencia el Portal gana una demanda contra el Ayuntamiento

Una empleada de la residencia para mayores Nuestra Señora del Portal, P. G. S., ha ganado al Ayuntamiento de Villaviciosa una demanda por la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, al ser «injustificada», según la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón. En un primer juicio, el Consistorio logró frenar el proceso al no haberse agotado la vía administrativa previa. En esta nueva ocasión, el juzgado ha fallado a favor de la empleada. La trabajadora, auxiliar de enfermería en el centro, denunció al Consistorio maliayés al denegársele la jornada compactada de la que venía disfrutando desde 2011. La modificación de su jornada laboral se basa, según la gerencia, en la necesidad de «reorganizar los cuadrantes de trabajo, con inclusión de propuesta de reorganizar, entre otros aspectos, las reducciones de jornada, para optimizar los recursos». Cuando esta situación fue trasladada a los trabajadores del centro, estos prefirieron seguir manteniendo la jornada reducida que venían disfrutando hasta el momento.

Según recoge la sentencia, la modificación de la jornada laboral ha de contar con una causa de las legalmente previstas, algo que, según el magistrado, no queda demostrado. «Si bien el sistema implantado desde hace años no está exento de singularidad, una vez acordado y acuñado, tal y como admite la empresa que está, no cabe una supresión ni un cambio por la sola voluntad de la empleadora, inspirada en la propuesta de la gerencia, sin que concurra -como es el caso- causa legal alegada y probada para ello. En consecuencia, la medida se estima injustificada», apunta.

La residencia ya había recibido una notificación de la Inspección de Trabajo, quien advertía que los turnos propiciaban «la confusión y los conflictos».

Esta sentencia se une a la conseguida hace unos meses por otra trabajadora de la residencia, quien también había demandado al Ayuntamiento por la misma situación.