Corvera rebajó su tasa de criminalidad en más de cuatro puntos en 2016

El Ayuntamiento de Corvera dio a conocer ayer los datos de criminalidad del concejo durante el pasado año. Las estadísticas reflejan una disminución de los delitos, tanto en relación al ejercicio anterior como con el último lustro. En el 2016 Corvera registró 23,12 infracciones penales por cada mil habitantes, más de cuatro puntos menos que los registrados en 2015.

Este descenso se puede comparar a su vez con la estadística que ofrece Delegación de Gobierno para el conjunto de Asturias, que se situó en el 25,1 por mil, y para la totalidad de España, que registró el año pasado 43 delitos por cada mil habitantes. «Los datos son buenos, no obstante no es para relajarse, no quita que se produzcan picos o repuntes a lo largo del año que hace que tengamos que esforzarnos en la mejora continua de la seguridad ciudadana», apuntó el concejal de Seguridad, Luis Martínez.

Las cifras aportadas por el Consistorio también hacen un repaso a las infracciones que se cometieron los últimos cinco años en el municipio. Desde entonces la criminalidad ha bajado en más de seis puntos. En el año 2012 la tasa fue del 29,35 por mil; siendo en 2013 del 31,45 por mil, el pico más alto de los registrados los últimos años; en 2014 del 23,72 por mil y, en 2015, del 27,55 por mil.

«Corvera ha logrado el mejor dato del último quinquenio, lo que quiere decir que somos uno de los concejos más seguros de Asturias y con ello de España, algo que hace que nos sintamos muy orgullosos pero que en ningún caso puede hacer que nos relajemos, sino todo lo contrario, el dato debe incentivarnos para seguir trabajando coordinados con el resto de cuerpos de seguridad que operan en Corvera para mantenernos en esta línea», comentó el edil de Seguridad.

Además, desde el Consistorio quisieron felicitar tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil «por su excelente trabajo, en algo tan vital como hacer que los vecinos y vecinas del concejo se sientan seguros». A su vez desde Delegación de Gobierno también destacan el trabajo coordinado y aseguran que «perseverando en esta colaboración, no dudo que mejoraremos la seguridad del municipio», señaló el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, que en su comunicado también tuvo unas palabras para felicitar « a todos los que contribuyen de una forma u otra a que nuestra región sea un lugar privilegiado en materia de seguridad».

Delegación de Gobierno en Asturias dará a conocer próximamente también los datos de la tasa de criminalidad del concejo correspondientes al primer trimestre de este año.