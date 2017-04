El Longboard atenuará el ruido de los conciertos con una nueva carpa

El Festival Longboard de Salinas continúa dando pistas y anunciando novedades para la próxima edición, que tendrá lugar entre el 27 y el 30 de julio. Los organizadores buscan avanzar en la calidad de los servicios que les han llevado a conseguir el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Regional. Dentro de las mejoras está la instalación de una nueva carpa metálica que acogerá los diferentes conciertos programados.

Hasta ahora se colocaba una carpa clásica, pero con esta nueva instalación se pretende atenuar el ruido de las actuaciones musicales y así acabar con las molestias que se pudieran causar a los vecinos de los edificios cercanos. Este nuevo sistema ya se utiliza en otros festivales musicales de España y permitirá mantener el tráfico abierto a los vehículos por la zona y también mantener toda la programación aunque llueva durante los días del festival.

Los organizadores ya han desvelado algunos de los grupos que actuarán bajo esta nueva carpa, que tendrán a Los Coronas como cabeza de cartel. El viernes, 28 de julio, el protagonismo será para Los Tiki Phantoms, una formación catalana con un repertorio basado en el rock and roll clásico y el surf rock y una estética particular: traje negro y calavera en la cara. Presentarán su quinto disco, 'Aventuras del Celuloide'. El mismo día actuará también el grupo madrileño The Benturas.

A medida que avancen las semanas el Festival Longboard irá dando a conocer la totalidad de las actividades programadas, así como las competiciones deportivas y las figuras nacionales e internacionales que se sumarán a esta cita del surf y del ocio, que en cada edición congrega a miles de personas por las calles de Salinas. Queda también por saber qué pasará con la zona de acampada,que se venía haciendo en las zonas verdes de la calle Pablo Laloux, tras los problemas y denuncias de las últimas ediciones.