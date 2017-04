La Malata, más que una escuela

Tan solo queda un muro en pie con una placa conmemorativa en recuerdo de su existencia. Las escuelas graduadas de La Malata, en San Justo, desaparecieron hace más de cincuenta años, pero su recuerdo ha quedado grabado en los cientos de alumnos que acudieron a sus aulas cuando todavía estaba en pie. La educación de aquella época dista mucho de parecerse a la de hoy en día. Solo se acudía cuando el tiempo impedía ir a trabajar al campo y una pared de madera separaba la clase de los niños de la de las niñas. A pesar de estas diferencias, para muchos el centro se convirtió casi en una «universidad». De allí salieron con los conocimientos básicos y, algunos, con un futuro mucho más claro.

Por cuarto año consecutivo muchos de esos estudiantes volvieron a reunirse ayer en la antigua nave de Morís, en Venta Les Ranes, para conmemorar aquella época, recordar anécdotas que surgieron en sus aulas y volver a encontrarse con viejos compañeros. Aunque la mayoría sigue residiendo en las parroquias de la zona y todavía mantienen relación.

El encuentro de ayer sirvió para homenajear, como viene siendo tradición, a los dos alumnos presentes de mayor edad. En este caso fueron Carlos Ponga, de 87 años, y Luisa Hevia, de 86. Él nació en El Cuetu y comenzó sus estudios con «seis o siete años». «Primero estaba el ganado que la escuela. Cuando más acudía era cuando llovía», recuerda. Su trayectoria educativa no fue muy larga, pero de ella guarda muchos recuerdos, como cuando, acompañado por sus compañeros, hacían de rabiar a Genoveva Campos, una vecina de la zona. «Acabábamos con ella», asegura.

El resto de su vida la dedicó a trabajar como encargado de obra, donde estuvo dos décadas, y a una carpintería. «Lo que más me gustaba de la escuela eran los números», afirma.

Una sorpresa

Por su parte, Hevia reconoce que tampoco pudo acudir a la escuela tanto como le hubiera gustado, ya que el trabajo en el campo era lo mas importante. Para ella y para sus hermanas. «Aprendí a sumar y a multiplicar; cuando empezábamos con las divisiones, ya tuve que dejarlo», lamenta. A ella el homenaje de ayer le pilló por sorpresa: «Mi hijo me había comentado algo, pero luego me dijo que al final no iba a ser. Me ha pillado por sorpresa», reconocía.

El encuentro estuvo organizado por la Asociación de Festejos Santiago Les Vieyes y contó con la presencia de la concejal socialista, Lorena Villar, y los miembros del Partido Popular, Dolores Mieres, Juan José González y Ana Carmen Fernández. Ellos fueron los encargados de entregar los presentes a los homenajeados. A él acudieron más de doscientas personas, entre antiguos alumnos de las escuelas graduadas, simpatizantes y vecinos de las parroquias vecinas.

La jornada comenzó con una misa en honor a los exalumnos fallecidos y continuó con una comida de hermandad en la antigua nave de Morís. Tras la comida, los asistentes pudieron disfrutar a lo largo de la tarde de la actuación del trío Costa Norte.