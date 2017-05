El alcalde de Cabranes defiende la figura del Xanín para «avanzar en igualdad»

La decisión del equipo de gobierno de Cabranes de suprimir la figura de la Xana y sus damas de honor parece no haber recibo el apoyo esperado entre los vecinos del municipio, quienes apuestan por seguir manteniendo las tradiciones. En un principio, la idea del partido socialista era eliminar también la imagen de la Xanina, pero la negativa de una parte de la población les ha llevado a dar un paso atrás. «Hemos tenido muchas presiones no entendidas para que no fuera así. Por eso hemos optado por una solución salomónica que agrade a todo el mundo», explica el alcalde, Gerardo Fabián. De este modo ha nacido la figura del Xanín.

El Consistorio quiere hacer cumplir en el concejo el artículo 14 de la Constitución para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Un compromiso que comenzó con las charlas sobre feminismo que tuvieron lugar el mes pasado en Torazo. La decisión de crear la figura del Xanín es un paso más en este avance hacia la paridad entre ambos sexos. «La actitud de las personas que siguen estando dispuestas a que las mujeres luzcan palmito con la excusa de que se sientan princesas de cuento no parece dejar ver que esta sociedad está avanzando en materia de co-educación», lamenta el alcalde.

La eliminación de las figuras de la Xanina, la Xana y sus damas de honor era un tema que ya se había puesto sobre la mesa hace un par de años, pero no ha sido hasta este ejercicio cuando el Ayuntamiento ha decidido dar un paso adelante, aunque la postura en contra de muchos vecinos no ha permitido llevarlo hasta el final. «Debemos crear tradiciones nuevas y avanzar hacia una sociedad igualitaria», concluye Gerardo Fabián.

El alcalde también lamenta la postura de los familiares de uno de los participantes en la prueba del Open de Asturias que tuvo lugar en el concejo el día de Pascua. Abuchearon a Rocío Gamonal, campeona del mundo de BTT (ciclismo de montaña) en 2005 y seis veces campeona de España de ciclocross. Había subido al podio al quedar en segunda posición y en ese momento fue increpada. Para Fabián «estuvo fuera de lugar. Habría que valorar el mérito profesional que tuvo al quedar en esa posición».

Abucheos a Rocío Gamonal

Para la deportista, la polémica prueba es «agua pasada; no quiero entrar en más polémicas». Afirma que «se armó mucho revuelo por el desconocimiento total del reglamento, porque si no hay corredores para completar una categoría (como fue la suya) ésta queda absorbida por su equivalente superior» (en este caso, junior masculino). La ciclista sierense sostiene que los abucheos fueron «una estupidez como una catedral». «Me sentó mal en su momento, porque era la primera vez que me ocurría». Gamonal resume el suceso como «la rabieta del grupito del 'supuesto' perjudicado, pero insisto en que es algo que está aparcado». La corredora, referente del deporte del pedal, estaba ayer feliz tras ganar en Santamarina una prueba del Open de Asturias, otra competición del circuito como la disputada hace dos semanas en Cabranes.