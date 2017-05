La cafetería Los Campos sufre un segundo robo en menos de un mes

Los ladrones actuaron la madrugada del martes por partida doble en Corvera. Primero lo hicieron en la cafetería Los Campos, situada frente al polideportivo de la localidad, y después en Muñeca Divina, una tienda de moda del centro de Las Vegas. El robo en la cafetería de Los Campos es el segundo en menos de un mes y para llevarlo a cabo utilizaron el mismo método que en abril: romper una de las lunas para acceder a su interior.

«Esta vez rompieron otro cristal pero el modus operandi fue el mismo. Iban directos a por las máquinas tragaperras, pero me las habían reforzado tras el último robo y no pudieron llevarse la recaudación», explica el propietario de la cafetería. Aunque no lograron el botín deseado, sí que sustrajeron la caja de los cambios, en la que había monedas de céntimos. «En total igual se llevaron diez euros, no más. Lo peor de todo esto es el destrozo y el madrugón», decía el dueño.

Fue la alarma del local la que saltó y dio el aviso a la Guardia Civil, que se trasladó de inmediato hasta el establecimiento. «Habíamos pedido presupuesto para poner una verja después del último robo, pero no nos dio tiempo a que la instalaran porque fueron muy seguidos», comentó el propietario del local.

Tras esta 'hazaña', los ladrones, se desconoce si los mismos, se desplazaron al centro de Las Vegas para robar en una tienda de ropa. Allí reventaron una de las lunas y se llevaron las prendas de ropa y complementos que tuvieron a mano. «Rompieron lo justo para que les entrase la mano y poder coger lo más cercano que eran varios pares de pantalones, bolsos y un collar», explica Laura Carreño, dueña de la tienda. En su caso es la tercera vez que le roban desde que abriera sus puertas y siempre con el mismo fin, coger algunas piezas de ropa, nunca por dinero.