Los vecinos de Cabranes defienden la tradición de las Xanas y sus damas

Los vecinos de Cabranes están «dolidos» con las últimas declaraciones de su alcalde, Gerardo Fabián, criticando la tradición de nombrar a cuatro chicas del concejo Xana, Xanina y damas de honor con motivo del Festival del Arroz con Leche. «No estamos en contra de la figura del Xanín. Todo lo contrario. Queremos que en lugar de quitar, se sume», aseguran. El equipo de gobierno tenía la intención de suprimir todas estas representaciones por considerarlas obsoletas, pero la oposición de parte de los residentes del concejo les llevó a dar un paso atrás. De esta forma solo habrá dos nombramientos infantiles, uno masculino y otro femenino.

Esta decisión no ha sentado nada bien entre aquellos que vecinos llevan años trabajando para sacar el festival adelante. «El nombramiento de las Xanas se lleva realizando desde que empezó el festival hace 38 años. Para las chicas que han ostentado el título es un orgullo representar a su concejo», aseguran. De hecho, es algo que puede comprobarse en los cientos de comentarios que en los últimos días han inundado las redes sociales. «Yo fui Xana y me gustaría que algún día mi hija representara al municipio como lo hice yo», puede leerse en uno de ellos. En su día, hubo residentes que propusieron el nombramiento de s homólogos masculinos. Algo que no es posible, según el alcalde, porque no habría sitio en las actividades y el desfile se haría muy largo. «Los que sobran ahí son los políticos, no los vecinos del concejo», responden algunos ante estos impedimentos.

«No somos machistas»

Y es que pocos entienden la postura del alcalde, a quien ya han solicitado una reunión para encontrar una solución, pero por ahora no han tenido ninguna respuesta. «Nos está dejando como machistas cuando en Cabranes somos todo lo contrario», lamentan.

El regidor, a su vez, critica que, «bajo el argumento de la tradición, se fomenta el concepto de la mujer-objeto y los estereotipos machistas». Ante esta situación, parte de los vecinos pretenden animar a aquellas chicas que alguna vez ostentaron el título de Xana o dama de honor para ir al pregón con el traje tradicional asturiano y la banda oficial. «Queremos mucho al festival y no haremos nada para perjudicarlo», concluyen.