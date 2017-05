El PSOE urge la limpieza de las obras del nuevo bar de Arnao

El grupo municipal socialista criticó ayer el estado de las obras de construcción del nuevo bar de la playa de Arnao. El módulo comenzó a colocarse hace semanas pero la empresa que gestiona la instalación aún no ha terminado con ella lo que ha generado quejas también entre los vecinos y usuarios de la zona.

El nuevo bar está ubicado en el paseo de la playa y está revestido de madera. Tanto los socialistas como los vecinos se quejan de que desde hace días no pasa por allí ningún obrero ni responsable de la empresa para terminar los trabajos. Además, apuntan que los materiales de obra se han dejado a la intemperie con la consiguiente suciedad que eso genera.

A esto habría que sumar que las obras no se encuentran señalizadas ni valladas. «Hay falta control y vigilancia en la obra, que no tiene ninguna medida de seguridad con zanjas abiertas donde una persona puede caer y tener un accidente», añadió el portavoz socialista, Jesús Ángel Cabrales. Reclaman al Ayuntamiento que intermedie en la situación y obligue a la empresa adjudicataria del servicio a mejorar la seguridad y la limpieza.

Por otro lado, el PSOE denuncia que el equipo de gobierno de Izquierda Unida permanece sin hacer ningún tipo de intervención en la playa de Arnao. «Los paneles informativos están totalmente degradados, las papeleras no tienen bolsas de basura y están en malas condiciones, la maleza invade las ceras y los pasos a la playa, hay tuberías que están sueltas y las alcantarillas no están limpias creciendo la vegetación», señaló Jesús Ángel Cabrales, que incide en que todo ello es prueba de que «desde hace meses no se hace nada en la playa».

Los socialistas urgen a Izquierda Unida que tome medidas para mejorar las condiciones en las que se encuentra la playa de Arnao y todo su entorno antes de la temporada de verano. «La intervención es urgente igual que el mantenimiento para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse», recalcó el portavoz socialista.