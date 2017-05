El equipo de gobierno niega que el problema de Perlora sea urbanístico

El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Carreño negó ayer que el problema de la rehabilitación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora sea exclusivamente urbanístico, y considera que el tema de fondo pasa por la necesidad de inversión. Así lo manifestó su portavoz, Gabriel Rodríguez, en respuesta a las declaraciones efectuadas el día anterior por el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, en la Junta General. Según Blanco, las limitaciones que impone el PGOU de Carreño en Perlora son un obstáculo para los posibles inversores del sector turístico. Rodríguez, por su parte, aseguró que «en ningún caso será un obstáculo la tramitación de los instrumentos urbanísticos para la toma de decisiones por otras administraciones, ni para la puesta en marcha de un proyecto para el complejo». De hecho, añadió, «en 2010 se inició la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y ante las consideraciones planteadas por la Corporación, las empresas interesadas en aquel momento dieron la callada por respuesta. Compartimos las dificultades económicas para atraer financiación, siempre que se respeten las normas urbanísticas en vigor en las que se ampara el consejero», concluyó.

Tampoco la respuesta ofrecida por Francisco Blanco a la parlamentaria de Foro, Carmen Fernández, no sentó especialmente bien a los partidos de la oposición. Así, el portavoz del PP, José Ramón Fernández, manifestó al respecto que «el Gobierno regional ratificó ante el Parlamento que no tiene ningún proyecto ni tan siquiera una idea sobre el futuro de la ciudad residencial». Y agregó que «la respuesta del consejero no es más que una nueva constatación de lo que ya sabíamos: el PSOE cerró el complejo turístico y no tiene la menor intención de aprovechar ni poner en valor lo que representó durante varias décadas».

Su homólogo de Somos Carreño, Carolo López, cree que las palabras de Francisco Blanco «son desoladoras y no podemos por menos que decir que son unos sinvergüenzas y unos caraduras». Desde su punto de vista, «el valor de Perlora está en ser una ciudad sindical única en Europa, lo que le aporta un valor patrimonial incalculable y, por tanto, la convierten en un recurso turístico de primer orden. El Gobierno de Asturias tapa su incapacidad con supuestas trabas legales, pero lo cierto es que después de impulsar proyectos descabellados que se fueron a pique no tienen capacidad para valorizar los recursos de nuestra tierra», dijo.

«En decadencia», para IU

Ángel García, portavoz de IU, señaló que «las declaraciones del consejero son propias de un Gobierno en decadencia y con falta de capacidad para gestionar las necesidades de esta región. Si no contamos con un PGOU en Carreño, es por culpa del PSOE, quien gobierna desde hace mas de 16 años y ha sido incapaz de sacar adelante un documento básico para el municipio».