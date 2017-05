La asociación de vecinos de Cancienes gestionará el chiringuito

La asociación de vecinos El Carbayu de Cancienes asume la gestión del chiringuito del parque de la Güelga de la localidad. La entidad vecinal presentó la mejor oferta al proceso de adjudicación iniciado el pasado mes por el Ayuntamiento de Corvera tras registrar la renuncia por parte de la Sociedad Deportiva de Cancienes a seguir con la explotación del bar de temporada.

La Junta de Gobierno Local adjudicó el chiringuito por 255 euros al mes durante cuatro temporadas, que comienzan a contar desde ahora y se renovarán cada 1 de abril. «Estamos esperando a terminar con el papeleo y que nos den las llaves para poder abrirlo», apuntó ayer el presidente de la entidad vecinal, Domingo Morcillo, que señaló que el bar abrirá durante el verano. El Carbayu ya gestionó anteriormente el chiringuito aunque lo cedía a la Sociedad Deportiva para colaborar con ella, si bien tras años con ese acuerdo decidieron dejar el bar solo en manos de la sociedad.

Además, varios miembros de la asociación vecinal crearon una comisión de festejos para organizar las fiestas de verano aunque, al no contar con el registro oficial a tiempo, se les denegó la subvención municipal. «Nos animamos a coger el chiringuito después de no poder optar a la ayuda para las fiestas. Queremos hacer algo en verano, pero no lo tenemos cerrado porque las cosas están difíciles y más sin subvención, pero bueno, seguiremos dándole vueltas a ver qué se puede hacer», recalcó el presidente de la asociación de vecinos.