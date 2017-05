«En la Guardia Civil no hay discriminación, ni directa ni indirecta»

El Valey acogió ayer las primeras Jornadas de Igualdad de la Guardia Civil. La agente Marta Escanciano, destinada en Piedras Blancas, fue la encargada de analizar y debatir sobre la igualdad dentro y fuera del cuerpo. Además, hizo un repaso a los problemas derivados de la violencia de género, que vive de cerca al ser una de las agentes dedicadas a ellos en Castrillón.

¿Hay igualdad entre hombres y mujeres en la Guardia Civil?

El cuerpo de la Guardia Civil en temas de igualdad está muy avanzado. No tenemos ningún tipo de discriminación directa o indirecta. Todo el reglamento interno que tenemos es igualitario y defiende estos temas. Jamás a ninguna mujer se le limita el acceso a ningún tipo de puesto, curso o ascenso por el hecho de ser mujer.

«Cada vez hay más violencia de género y desigualdad entre los jóvenes»

Pero hay menos mujeres que hombres en el cuerpo.

Sí, para empezar hay que tener en cuenta que llevamos diez años de desventaja, el Cuerpo Nacional de Policía empezó antes a incorporar mujeres y eso se nota. Es verdad que quizás tengamos una desventaja que nos hace menos llamativos a que accedan mujeres, el hecho de que mayoritariamente trabajamos en zonas rurales. La dirección general de la Guardia Civil ya está trabajando en poder hacer campañas para mostrar que es un lugar apropiado para que cualquier mujer desarrolle su carrera profesional.

¿Las agentes disponen de facilidades para la conciliación familiar?

Nos rige la misma normativa que al resto; el plan de conciliación y la ley de igualdad. Funcionamos igual e incluso con más ventaja que en las empresas privadas, donde todos sabemos que a veces se saltan un poco las normas. Tú tienes tu plan de conciliación, solicitas tu restricción de jornada con todas las necesidades que tengas y el estamento apropiado te lo concede porque la normativa lo obliga, no hay ningún problema.

¿Cómo es su trabajo con las mujeres víctimas de violencia de género?

Es delicado, fuerte, a veces triste porque el tema de la violencia de género es muy complicado. Aparte de instruir los atestados, está la labor puramente policial de asesoramiento a las víctimas y de acompañamiento, que es la parte más dura y desagradable, como cuando te enfrentas con que a lo mejor perdonan a su agresor o acaban teniendo relación con otro agresor, que es un poco un mal endémico de toda la sociedad en la que estamos. Es también placentero cuando ves que tiene sus frutos y que las cosas salen bien.

Cada vez hay más muertes. ¿Qué hay que hacer para que se invierta la estadística?

La muerte es la cúspide de la pirámide de la violencia de género. Lo que hay que cambiar es la base y para ello es necesaria la igualdad en la legislación, en derechos y en oportunidades. Cuanta más igualdad, menos violencia.

Trabaja con colegios e institutos. ¿Cómo ve a los jóvenes en materia de violencia?

La cosa está mal, bastante peor que en generaciones anteriores. Hay mucha desigualdad y mucha violencia de género no física, pero sí comportamientos machistas y desprecios. Se manifiesta desde muy pequeños, incluso en primaria. Las estadísticas dicen que un 30% de las adolescentes sufre violencia de género.

¿El peligro está ahora en las redes sociales?

Casi todo lo que ocurre en violencia de género o en el acoso escolar pasa en las redes sociales, las cosas ya no ocurren en persona. A través de las redes hay mucha desigualdad, faltas de respeto y acoso. Los menores ya tienen móvil desde los ocho años, cuando no es recomendable antes de los 14, ahí se nos van cinco años en los que no están preparados para afrontar toda la información que les llega y de ahí vienen derivados los problemas de violencia.