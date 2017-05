San Juan pierde su bandera azul por las deficiencias de la depuradora de Maqua

La depuradora de Maqua parece ser el punto negativo obtenido por la playa de San Juan en el examen realizado por ADEAC para otorgar sus Banderas Azules de este año. La instalación, que depende de Confederación Hidrográfica y está gestionada por Cadasa, no cumple con la normativa europea vigente, siendo este uno de los requisitos indispensables para la asociación que concede los distintivos.

El problema está en que la asociación incluyó este año el tratamiento de las aguas residuales dentro de sus condiciones para otorgar las banderas. Al no cumplir la normativa, la depuradora la playa de San Juan se ha quedado sin el distintivo al ser la más cercana a las instalaciones. No así Salinas, que aunque también depende de ella, parece ser que las corrientes afectarían más a la otra zona de las aguas. «Nuestros test de calidad nos dicen que el agua es excelente por lo que la depuradora y su estado no están afectando a la playa. El estado de la depuradora no depende de nosotros, es algo que no es nuestra competencia», explicó ayer la concejala de Turismo, Mar González.

San Juan, que ya obtuvo el reconocimiento en ediciones anteriores, cumplía con todos los requisitos en cuanto a servicios. «Lo que nosotros podíamos hacer está hecho. La parte municipal estaba toda en regla, pero nos ha fallado la depuradora, por eso reclamaremos que se ejecute cuanto antes el proyecto para adecuarla a la normativa y así poder recuperar la bandera azul el año que viene», insistió la edil de Turismo.

Esta nueva normativa de ADEAC ya había sido anunciada y desde la asociación se hacía hincapié en que se está buscando que no solo la playa tenga cualidades óptimas, sino todo su entorno. Confederación Hidrográfica ya trabaja en el proyecto para la adecuación de la depuradora Maqua, que tendrá un presupuesto elevado.

Desde el grupo municipal del PP también valoraron ayer la retirada de la bandera azul a la playa de San Juan. Los populares exigen «la recepción y puesta de una vez por parte del Principado del colector industrial de la ría de Avilés, que algo tendrá que ver con la calidad del agua, y que está acabado desde hace cinco años», apuntó ayer el portavoz del PP Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.