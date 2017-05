Roban y destrozan un bar en San Esteban de Pravia

La vecina del piso superior oyó ruidos muy fuertes a eso de las dos de la mañana, pero lo que menos se imaginó es que estuvieran robando en el bar Monterrey, en San Esteban de Pravia. Pero así fue y la sorpresa se la llevaron ayer a primera hora los propietarios del establecimiento y los vecinos más madrugadores, que pudieron comprobar los destrozos causados en el local.

Los ladrones accedieron al interior tras romper el cristal de la puerta con un mazo o similar, que no se encontró en el lugar, y se llevaron el dinero de la máquina recreativa, la caja-ordenador y el portátil de la música. Kiko, el propietario del Monterrey, estima que en la caja podía haber unos ochocientos euros, pero no lo sabe a ciencia cierta porque los tickets están registrados en el ordenador que se llevaron. «No solemos dejar dinero por la noche, pero la empleada es nueva y anoche (por la del lunes) quedó allí», explicó. Con lo que no pudieron, o algo se lo impidió, fue con la máquina de tabaco, que trataron de llevarse entera, pero que finalmente quedó en el local.

Ayer mismo agentes de la unidad judicial de la Guardia Civil de Pravia estuvieron tomando fotos y huellas en el bar-restaurante de un robo del que se presentará la denuncia en unos días. «Primero tengo que cuantificar todo», argumentó Kiko. Provisionalmente, el cristal de seguridad de la puerta de entrada, que tiene que ser cortado a medida, fue cubierto por un tablón de madera.

Este es el segundo robo que se comete en Muros de Nalón en los últimos días. El anterior tuvo lugar la madrugada del sábado en unos almacenes.

Kiko vinculaba ayer este robo, por las similitudes en el modus operandi, con los tres sufridos el año pasado en La Cantina y el Bosque Animado, también de su propiedad.

Precisamente ayer, la Guardia Civil informó de la detención de los seis miembros de un grupo afincado en Avilés dedicado al robo en establecimientos de hostelería. Se les atribuyen los robos en un local de Cudillero, otro de Grado y uno de Soto del Barco.