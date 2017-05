La plataforma de afectados por el fraude de Candás se ampliará a Luanco

Los afectados por el desfalco llevado a cabo por el administrador de la propiedad de Candás y Luanco no paran de crecer. Cada vez son más las comunidades que, tras comprobar sus facturas, se han dado cuenta de que han sido víctimas de un fraude. La mayoría de ellas se concentran en los concejos de Gozón y Carreño, cuyos vecinos quieren empezar a ponerse en contacto con el objetivo de unir fuerzas para defender sus intereses. Su intención ahora es encontrar un lugar donde poder mantener una reunión entre los representantes de cada edificio afectado y las personas, con carácter individual, que también se hayan visto involucradas en este caso.

Hasta que eso ocurra, cada comunidad ha ido realizando pequeñas reuniones para trasladarles a todos los vecinos su situación actual. Una de ellas fue la de la calle Ángel Rendueles, en Candás, cuyos residentes se encontraron ayer para analizar la documentación bancaria que habían obtenido. Uno de los asuntos que más les llamó la atención fue que «el gestor había cogido dinero de su cuenta para pagar a otras comunidades».

Esta no fue la única irregularidad que encontraron. Dos de los vecinos llevan desde el principio siendo titulares de la cuenta bancaria comunal, a pesar de que ya son varios los presidentes que han ido haciéndose cargo del bloque. «¿Cómo ha podido hacer movimientos si ninguno de los dos hemos ido nunca a firmar nada?», se preguntaban. Para solucionar todas estas dudas, su primer paso va a ser acudir a su entidad bancaria, con la intención de saber si Marcos. D. A. tenía algún tipo de permiso que le permitiera llevar a cabo dichas gestiones.

Otra de sus principales preocupaciones era saber si tenían el seguro de la comunidad en vigor. Pues, según han podido saber, en muchos bloques se han dado cuenta de que no lo tienen. Al parecer, una de las comunidades habían seguido pagando la cuota acordada, pero el dinero nunca llegó a la empresa aseguradora. «Cuando dejas la comunidad en manos de un asesor, te despreocupas. Lo que está claro es que ya no vamos a recuperar lo que nos robó», lamentaban.

El de la calle Ángel Rendueles es un edificio pequeño de solo seis vecinos, por lo que la pérdida no ha sido muy cuantiosa. Tras unos primeros cálculos, les habría defraudado en torno a los 2.000 euros, dejándoles solo en la cuenta los ingresos de la última cuota. Es decir, menos de 500 euros. Ante esta situación han decidido aprobar una derrama, «por lo que pueda pasar».

Ayuda legal gratuita

Esta mala experiencia les ha hecho ser reticentes a la hora de contratar un nuevo asesor de forma inmediata. Por ello, han acordado gestionar de primera mano la comunidad hasta ver cómo va evolucionando el proceso. Ellos serán unos de los que participarán en la plataforma que espera reunirse la próxima semana. En principio, iba a estar formada únicamente por bloques de Candás, pero están valorando la opción de ampliarla a afectados de Luanco. Entre todos presentarán una denuncia conjunta, que se sumará a las dos que ya tiene la Guardia Civil.

Por el momento, han recibido la oferta de la abogada candasina Gemma Mier, quien ha propuesto a valorar de forma conjunta todos los casos de manera gratuita para determinar qué posibilidades hay o no de sacarlos adelante. «Lo que intentaríamos es, de la mejor manera posible, tratar de recuperar el dinero perdido», explicó. Ella tiene experiencia como administradora de comunidades, lo que podría ayudarles durante el proceso. Además, conocía al supuesto responsable. «No me esperaba esto para nada. Ha sido toda una sorpresa», reconoció. La suya no ha sido la única oferta que han recibido en las distintas comunidades. Durante los últimos días han sido muchos los gestores y abogados que han ofrecido sus servicios a los vecinos de Candás.