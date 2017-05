El administrador que estafó a vecinos de Candás y Luanco no estaba colegiado

El administrador de la propiedad de Candás y Luanco denunciado por desfalco no estaba colegiado, requisito indispensable para poder gestionar comunidades de copropietarios. Lo confirmó ayer el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias, que decidió comprobar su situación legal tras conocer las críticas vecinales de estos últimos días. Hasta ese momento, la entidad no había recibido ninguna queja al respecto de su trabajo o su falta de colegiación.

El propio Tribunal Supremo dejó claro en una sentencia del 8 de noviembre de 2016 que «la marca 'administrador de fincas' es habitual para designar a los profesionales dirigidos al servicio y conservación de los bienes, asesoramiento de cuestiones relativas a bienes inmuebles y específicamente la gestión de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal». En dicho fallo, añadía que, «para su ejercicio, se dispone en el Real Decreto 693/1968, de 1 de abril que será requisito indispensable estar colegiado en la corporación que se crea por dicho real decreto, para lo cual se constituyen diferentes colegios profesionales». En esta ocasión, el denunciado no cumplía esta condición.

Desde el propio Colegio lamentan el fraude que este supuesto administrador ha causado tanto en Carreño como en Gozón. Por el momento, la entidad no va a tomar ninguna medida, ya que al no estar colegiado no pueden abrirle ningún expediente sancionador.

En la placa que preside el local de la empresa Legaltia XXI, ubicada en la calle Pedro Herrero, de Candás, puede verse que la entidad ofrecía asesoramiento a comunidades de vecinos, pero en ningún lugar se informa de que el gestor esté colegiado como administrador de fincas.

Mientras tanto, los vecinos afectados siguen buscando la forma de hacer frente a esta situación. Algunas comunidades han optado por gestionar ellos mismos su bloque y otras ya están en valorando la opción de contratar un nuevo administrador.

La Plataforma de afectados de Candás y Luanco espera poder reunirse a lo largo de los próximos días para poner todos los datos sobre la mesa y decidir cuál va a ser el siguiente paso que van a dar. Su intención es presentar una demanda conjunta que les permita tener más fuerza a la hora de defender sus intereses y tener más opciones de recuperar el dinero perdido.

Investigación en marcha

Desde que se hizo pública la estafa la semana pasada, no han dejado de aparecer afectados. No obstante, hasta la fecha solo son tres las denuncias presentadas. Una de ellas procede de una comunidad del barrio gijonés de El Natahoyo. Las otras dos corresponden a edificios de Candás. Tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía de Gijón han comenzado a investigar los hechos y a analizar la documentación presentada con el fin de solucionar esta situación lo antes posible. Por el momento, el local candasín de Legaltia XXI continúa cerrado y los afectados no han tenido noticias del presunto defraudador, Marcos D. A.