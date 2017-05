IU defiende que la figura del técnico de Patrimonio es «imprescindible»

La alcaldesa, Yasmina Triguero, defendió ayer la contratación de una persona como técnico de Patrimonio a través de una asistencia. Un puesto que para la primera edil de Izquierda Unida es «imprescindible». La licitación de este contrato se hizo pública la semana pasada y aún se mantiene abierto el proceso de elección, aunque suscitó las críticas de Ciudadanos que reclamaba más transparencia y acusaba al equipo de gobierno de doblar el suelo en este nuevo proceso. «El técnico es una figura de vital importancia para poder continuar con el desarrollo de Arnao y Raíces. Ciudadanos debería saber esto porque si no contratamos nadie podría hacerse cargo de gestionar esto y otros puntos importantes como es el Camino de Santiago por ejemplo», señaló Triguero, que acusó a Ciudadanos de no querer «explotar estos espacios o eso es lo que se desprende de sus críticas». Además, negó que se esté doblando el sueldo en el nuevo contrato. «Se ha incrementado porque antes era muy bajo pero en ningún caso doblado. Además, se está sacando por dos años», apuntó la alcaldesa.

Silvia Argüelles, portavoz de Ciudadanos, apuntaba que el año pasado se sacó la asistencia técnica y se adjudicó «con un contrato menor a dedo a Iván Muñiz». Una acusación que no sentó nada bien a Triguero, que la invitó a acudir a los tribunales «si cree que no se está cumpliendo la ley. Nosotros hemos sacado ambas convocatorias acorde a la Ley de Contratos y si no lo cree así que acuda a los tribunales, pero que no empañe la trayectoria y la valía de los profesionales».

Este nuevo proceso se hará a través de una mesa de contratación y se adjudicará a la mejor propuesta. «Los requisitos son iguales para todos y se puede apuntar la persona que lo desee y cumpla las bases, que están colgadas en la web. Lo que está claro es que necesitamos a alguien en ese puesto sin lugar a dudas», recalcó Yasmina Triguero.