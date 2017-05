La denegación de la bandera azul a Rodiles, sin vuelta atrás

El presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Ramón Sánchez Moro, defiende la decisión del jurado respecto a su decisión de denegarle la bandera azul a la playa de Rodiles en esta temporada de baños. Según indica, la entidad se basa en listas oficiales y lleva a cabo un riguroso estudio de todos los arenales. Además, apunta, el Ayuntamiento de Villaviciosa fue advertido en febrero, antes de que hubiese una resolución definitiva, para que revisase los criterios de interpretación de este año. Sin embargo, asegura que no hubo respuesta.

La Adeac basó su decisión en el incumplimiento de un criterio relacionado con «la posibilidad de vertidos» procedentes de la depuradora, lo que infringiría la directiva de Aguas Residuales Urbanas. En ese sentido, Sánchez reconoce que pudieron no utilizarse los términos correctos. A pesar de esto, si se habían realizado obras de mejora en las instalaciones, como informó el Principado tras conocerse las causas de la denegación, el presidente se pregunta «por qué no contestaron a tiempo y no presentaron esa documentación en su día». «Yo no puedo reunir a todos los miembros del jurado, con todo lo que eso conlleva, para que vuelvan a analizar toda la documentación de Rodiles», ha afirmado.

800 candidaturas

Sánchez afirma que la entidad que dirige se ciñe «a unos criterios que tienen que ser rigurosos, porque en eso se basa nuestra fiabilidad». Además, resalta que ellos «no se casan con nadie» y han retirado la bandera a playas que estaban al lado de la casa de vacaciones de Manuel Fraga o de Manuel Chaves y que esa manera de actuar ha contribuido en gran medida a la credibilidad de la que gozan hoy. En España, los casi 250 municipios y más de 100 puertos deportivos participantes presentan unas 800 candidaturas a bandera azul, que representan más del 85% de la población litoral local y visitante.