Ayuntamiento y Principado coordinan obras de mejora en los colegios

El Ayuntamiento de Corvera y el Principado se coordinarán para realizar obras de mejora en los centros escolares del concejo de cara al próximo curso, poniendo especial atención en la reparación del alero del colegio Francisco Fernández de Cancienes, que el Consistorio local ha marcado como prioritario.

Ambas administraciones concretarán una visita a todos los colegios para revisar 'in situ' sus condiciones y necesidades. La urgencia de las actuaciones en Cancienes ha llevado al AMPA del centro a sumarse a la petición municipal con una recogida de firmas que entregarán ante la Consejería de Educación. No obstante, esta no es la única obra que los responsables municipales han reclamado a la Consejería de Educación. Así, también se ha solicitado la reforma del sistema de calefacción del colegio público de Las Vegas y la sustitución de las ventanas del edificio. A éstas se suman otras peticiones como el cierre de la pista de Los Campos y una cubierta para el patio de Cancienes.