Los dueños de perros insisten en acceder a la playa de San Juan

La entrada en vigor de la ordenanza de playas del Ayuntamiento de Castrillón, que prohibe la entrada de perros a todos los arenales, excepto Bayas, hasta el 15 de septiembre ha hecho que los dueños de perros vuelvan a reclamar más espacios aptos para los animales. Son muchos los que insisten en pedir al Ayuntamiento que considere su negativa de abrir San Juan a los canes ahora que esta playa ya no tiene bandera azul.

«Mantienen su no por el no aunque saben que no son justos. Está bien que Bayas tenga un hueco para los animales, pero San Juan es mucho más céntrica», recalca Mónica Alonso, una de las propietarias de animales que se queja de la prohibición. Igual que ella son muchos los que comparten su postura y la de la plataforma Perros de Castrillón, que fue creada para defender los derechos de los animales. «Solo ven el lado malo y la polémica. En Bayas hubo revuelo, pero no pasó de ahí, cero problemas. Tendrían que pensar en los beneficios, con la cantidad de turismo que llega en el verano podrían promocionarse como un concejo que promueve el turismo con mascotas y seguro que saldrían ganando», recalcan.

Desde la plataforma Perros de Castrillón mantienen habitualmente reuniones con el Ayuntamiento para intentar mejorar los espacios para perros del concejo y negociar el acceso a las playas. Paralelamente han recogido cerca de 5.000 firmas para abrir San Juan o Salinas a los perros o bien instaurar un horario de invierno.