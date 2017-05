«Los vecinos ya ven el patrimonio de la Iglesia como algo suyo»

Ha sido el promotor de la recuperación de muchos edificios religiosos y patrimoniales de Villaviciosa. Una labor que le ha ayudado a ganarse el cariño y el reconocimiento de todos los vecinos del concejo. El sábado, en el teatro Riera, a las doce del mediodía, el párroco Agustín Hevia será nombrado Hijo Predilecto del municipio.

¿Cómo recibe el reconocimiento?

No lo esperaba. No creía que tuviera méritos para recibirlo. Ha sido una sorpresa, un motivo de alegría. Es un reconocimiento a una parte, para mi sencilla, de mi labor por Villaviciosa. Cuando lo hice no pensaba en nada de esto, sino en mi amor por el concejo.

Es una muestra del cariño que ha ido ganando en sus veinte años como párroco...

No es tanto por mi labor como párroco, sino por mi implicación en la recuperación del patrimonio histórico-artístico. He colaborado con los vecinos en la mejora de varios elementos como la capilla de San José de El Llano y la hospedería de Lugás. La más significativa fue la de San Martín de Ternín. Es una capilla del siglo XII con elementos del románico y el prerrománico, que estaba destrozada. Conseguí convencer a los vecinos y nos pusimos manos a la obra.

¿Fue fácil lograr que los vecinos se involucraran?

De no haber sido con su colaboración, no hubiera emprendido estos trabajos. En algunos casos, llegué incluso a colaborar directamente en la obra, era algo simbólico, pero ayudaba a que se comprometieran más.

La iglesia de Rozaes

¿Queda mucho patrimonio por recuperar en el concejo?

Todavía quedan cosas por hacer. Un ejemplo es la iglesia vieja de Rozaes. Se quemó en la guerra y solo quedan cuatro muros. Es de una magnitud enorme, lo que hace muy difícil su recuperación. El párroco de la zona lo intentó en su momento, pero no se vieron con fuerzas para sacarlo adelante.

¿Han cambiado mucho las cosas en estos más de veinte años de labor pastoral?

Las parroquias han ganado una especial sensibilidad respecto al patrimonio, pero no solo en Asturias. Los vecinos ya lo consideran algo suyo.

¿Es más difícil ahora acercar a la gente a la Iglesia?

En Asturias, como en otras partes, las raíces cristianas son muy hondas. Podemos pensar que hoy no hay interés, pero no es así.

¿Cómo compagina su labor en Villaviciosa con su trabajo al frente del archivo de la Catedral?

A base de trabajo. Mientras pueda y sea capaz voy a seguir, no me veo abrumado, lo llevo con satisfacción.