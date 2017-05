Los jueces de paz reivindican su papel en la reunión celebrada en Corvera

Los juzgados de paz son órganos judiciales con jurisdicción en municipios que no cuentan con un juzgado de primera instancia e instrucción. Sus titulares, los jueces de paz, y sus sustitutos son nombrados para un periodo de cuatro años por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad a designación de los ayuntamientos. No han de ser necesariamente licenciados en Derecho y en base a la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015 no tienen competencia en material penal.

La Asociación de Jueces de Paz del Principado de Asturias (AJUPPAS) celebró ayer en el Ayuntamiento de Corvera su asamblea general ordinaria anual, con la presencia de la directora general de Justicia del Principado de Asturias, Encarna Vicente Suárez, y del presidentes de la Federación Española de Asociaciones de Justicia de Paz, Francisco Lasheras Domínguez.

Según el presidente de la asociación, Manuel Ángel López García, el objeto principal era informar a los jueces de paz asturianos de los cambios legislativos que deben conocer para estar al día en el desempeño de sus funciones así como las actividades anuales de la una directiva. Además facilitó que los jueces de paz asturianos compartiesen sus problemas, inquietudes y preocupaciones y disfrutasen de una comida de hermandad.

López García reivindica la figura del Juez de Paz. «Es una institución con 200 años de historia que siempre ha resuelto con justicia y equidad los pleitos entre vecinos y que aligera la carga de los demás juzgados. La inmensa mayoría de las sentencias que se que se dictan en los Jugados de Paz no se recurren, lo cual muestra su alto índice de eficacia y el elevado nivel de satisfacción de los ciudadanos».

Los asistentes a la asamblea fueron recibidos por el concejal portavoz del gobierno local, Jorge Suárez,l, quien se mostró «orgulloso de que hayáis escogido nuestro municipio. Es una gran ocasión para poner en valor todo el trabajo que desarrolla este colectivo en municipios como el nuestro», que cuenta con Juzgado de Paz. Su titular es Covadonga Menéndez.

Además de presidente de la asociación, Manuel Ángel López García es el titular del Juzgado de Paz de Castrillón, de primera categoría, ubicado en un pequeño local situado en la calle de La Libertad de Piedras Blancas, a la espera de que se materialice el ansiado trasladado. En este sentido, el entonces director general de Justicia del Principado, Rafael Abril, se comprometió en enero del año pasado tras constatar el mal estado del local a buscar una solución que podría pasar por la cesión de un bajo de titularidad municipal. La alcaldesa, Yasmina Triguero, se mostró dispuesta a ello.