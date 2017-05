«Me marcho orgulloso de nuestra labor en la oposición»

Tal y como había anunciado tras las pasadas elecciones municipales, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones no se presentará a la reelección como presidente de la junta local del Partido Popular. El congreso está señalado para el 23 de junio y solo se perfila un candidato, el concejal Jesús Eloy Alonso, en la Corporación.

¿Por qué se va?

Considero que mi ciclo político se ha agotado, y alargarlo no sería bueno para nadie. De todas formas seguiré como concejal y portavoz hasta el final de la legislatura.

¿Qué sensación se lleva?

Creo que tenemos un partido cohesionado y participativo. Las juntas locales son abiertas, la transparencia absoluta y siempre me he sentido arropado. Además contamos con gente joven preparada y con su vida laboral resuelta, algo que considero muy importante. Iniciar la vida política con ella en el aire puede hipotecar tu libertad. Un buen ejemplo es Jesús Eloy Alonso. Ingeniero de Montes premio nacional fin de carrera y con un cargo de responsabilidad en la Guardería Forestal, lo único que le mueve es el compromiso. Sí, el PP de Castrillón está en disposición de acceder a la alcaldía.

Lleva diez años en la oposición.

En las últimas elecciones, las generales de 2015, rozamos del 37% de los sufragios. En las municipales el voto se dispersa, y la derecha solo puede ganar si está unida.

¿Qué espina se lleva clavada?

Obviamente no haber llegado a la alcaldía, cosa que acepto deportivamente. Con todo, estoy orgulloso de nuestra labor en la oposición. El punto de partida es que lo que es bueno para Castrillón también los es para el PP, y sobre esta base supimos decir no a algunas cuestiones y negociar o aprobar directamente otras muchas. Y eso que IU no se caracteriza por su capacidad negociadora. Hemos hecho un trabajo serio, riguroso, razonable y con alternativas.

Usted ha sido muy beligerante con el tema del agua.

Privatizar la gestión, no la titularidad, que sigue siendo municipal, ha sido muy positivo. Antes el servicio dejaba al Ayuntamiento un déficit anual de 600.000 euros y gracias a la privatización se embolsó tres millones más otros ocho en inversiones. Además el servicio ha mejorado mucho, afirmación que comparte la mayoría de la población.

¿Y la reciente sentencia que rechaza las pretensiones de la concesionaria?

Recuperar el servicio, como pretendía IU, costaría millones. Además volvería a ser deficitario y el servicio empeoraría, porque un Ayuntamiento como el de Castrillón carece de los medios técnicos que tiene una empresa especializada. Otra cosa es que Aqualia reclamase una indemnización y perdiese, cosa de la que por supuesto nos alegramos mucho. Pero no era necesario retrasar la firma del convenio ni bloquear las inversiones. IU estuvo jugando con fuego y poniendo en grave peligro la salud financiera del Ayuntamiento.

El fallo dicta que no hubo paralización de inversiones.

No de manera formal, pero resulta evidente que de facto sí. Entre 2008 y 2011 no se realizó ninguna, cuando según el plan redactado por el Ayuntamiento a esas alturas ya se tendrían que haberse ejecutado la práctica totalidad de los ocho millones. A día de hoy todavía quedan seis pendientes.

¿Cuál es su relación con el resto de partidos de la oposición?

Cordial en lo personal y con coincidencias y divergencias en lo político. Quién tiene la llave de la gobernabilidad es el PSOE, y a pesar de sus críticas es evidente que si IU está ahí es porque lo consiente.

¿Por cierto, Sánchez o Díaz?

Los afiliados deberían valorar que el PSOE es un partido de gobierno que siempre ha encontrado su camino en la vía institucional, no en la asamblearia, que si juega a ser otro ganará el otro y que no fue el PSOE quien dio el Gobierno de España al PP, sino las urnas.

La corrupción asola al PP.

Nos hace mucho daño y nos duele más que a nadie, pero se están tomando medidas a todos los niveles para erradicarla. Lejos de obstruir la acción de la Justicia el PP la facilita, cosa que otros no pueden decir. A partir de ahí el porcentaje de corruptos es similar en todos los partidos, pero la corrupción va en función del grado de poder. Y algunos que apenas lo han tocado ya tendrían que explicar cómo se financian. La del PP es más visible, pero en cambio de la del PSOE en Andalucía o de la de la antigua CiU se habla menos.

¿Cómo cree que ha evolucionado el concejo en estos diez años?

De forma positiva, pero la gestión es claramente mejorable. Por ejemplo, seguimos sin algo tan importante como suelo industrial y el área deportiva de Ferrota es tercermundista, mientras se gastó medio millón de euros en una piscina que años después continúa cerrada. La carga ideológica hace que IU trate a los castrillonenses de distinta manera en función de si son de los suyos o no. Se ha despilfarrado mucho, se ha gastado en cosas no prioritarias y han fallado cosas tan básicas como el mantenimiento general del concejo. Está claro. Se podía haber hecho más y mucho mejor.

¿Echará de menos la política?

Seguro, pero seguiré ocupado. Soy médico en un centro público de salud y profesor asociado en la Universidad. Siempre he compatibilizado la política y el trabajo, y nadie podrá decir que he estado aquí para ganar dinero o porque no tenía nada mejor que hacer. Faltaría a la verdad.