Obras ultima las mejoras para convertir el camping de Naveces en área recreativa

El Ayuntamiento de Castrillón ya tiene el presupuesto aprobado de manera definitiva por lo que las diferentes áreas ya se encuentran trabajando para comenzar su ejecución. La concejalía de Obras se ha puesto en marcha para acabar de limpiar el solar del antiguo camping Las Lunas de Naveces, que después convertirá en un área recreativa abierta al uso de todos los vecinos.

El primer paso será terminar de retirar la basura y los restos de materiales de obra que hasta el momento se depositaban en la parcela, así como limpiar la maleza que la inunda desde que se cerrara al público el camping. Para ello Obras ha adjudicado la retirada de la chatarra a la empresa Desguaces Roza, que comenzará a lo largo de esta semana a sacar los restos de materiales. Esta adjudicación se ha hecho a razón de 180 euros la tonelada de chatarra. Además, se ha aprovechado para adjudicarles también la retirada de los vehículos de la nave de Obras y pagará doscientos euros por tonelada.

Una vez que Desguaces Roza haya acabado su trabajo se dará paso a la empresa Daorje para que se encargue de la limpieza de la parcela. Los trabajos consistirán en el desbroce y retirada de residuos vegetales. Está previsto que estas mejoras se demoren durante una semana más, por lo que el Ayuntamiento estima que la parcela podría estar casi lista a primeros de junio.

La inversión prevista en los presupuestos para adecentar la zona es de 10.000 euros

El equipo de gobierno de Izquierda Unida acordó con el PSOE en su negociación del presupuesto municipal para este año convertir el antiguo camping en un área recreativa y para ello se han destinado 10.000 euros. Una vez que toda la parcela esté lista y adecentada con las mesas y sillas se abrirá el acceso a todos los vecinos. Junto con los trabajos que se realizarán los próximos días, Obras ya ha retirado de la zona también restos de mobiliario almacenado como canastas o elementos de parques infantiles y ha allanado parte de los caminos de acceso.

El antiguo camping aún cuenta con los viejos edificios de servicios, que no se abrirán al público al no encontrarse en las condiciones óptimas para ello. La limpieza de la parcela ha sido una de las reclamaciones vecinales más constantes desde que se cerrara el espacio. Aunque todos los grupos políticos coinciden en darle un uso, no todos acuerdan cuál debe ser. Desde el PSOE se apostó por la zona recreativa y aparcamiento mientras que desde el equipo de gobierno de IU y desde el PP se ha sugerido la posibilidad de convocar un concurso de ideas en el futuro para determinar el uso definitivo del camping.

Mientras, los vecinos de la zona celebran que se esté acabando con el mal estado y que se pueda adecentar toda la parcela para que vuelva a ser de uso de todos los vecinos aunque piden que el mantenimiento futuro de la parcela sea «de verdad constante».