Carreño asumirá el proyecto técnico de las obras para reparar la iglesia de Perlora

El Ayuntamiento de Carreño colaborará técnicamente en la rehabilitación de la iglesia de San Salvador de Perlora, tras sufrir un hundimiento parcial de su cubierta hace ahora tres semanas. Al tratarse de un edificio religioso catalogado, para realizar los trabajos se hará necesaria la elaboración de un informe previo y vinculante de la Consejería de Cultura. Así lo explicó ayer la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández.

No obstante, recordó que «conforme a lo que establece la ley, corresponde a los propietarios de los inmuebles mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público». O lo que es lo mismo, deberá ser el Arzobispado el que asuma este compromiso. En este sentido, la regidora carreñense adelantó que desde el Arzobispado ya se facilitaron los formularios para solicitar la posible colaboración económica «que deberá ratificarse en la comisión en la que otorgan las ayudas. Para optar a estas, la parroquia deberá adjuntar un proyecto técnico de las obras previstas». Tras efectuar una inspección los técnicos municipales, se pudo constatar el deficiente estado general que presentaba la estructura de madera que sustenta la cubierta, carcomida y escasamente dimensionada. Para preservar el edificio se optó por la colocación de una lona para evitar más daños en caso de lluvias mientras no se acometa la reparación. «De todas las acciones urgentes fueron informados el párroco y el Arciprestazgo», señaló la alcaldesa. La parroquia ha convocado a todos los feligreses a una reunión informativa, el sábado, a las 19 horas, en los locales de la Asociación de Vecinos Río Espasa de Perlora. En el encuentro se explicarán los plazos previstos en los que no se oficiarán los cultos, que se trasladarán a la iglesia de Albandi mientras duren los trabajos.