Novela negra hecha en Piedras Blancas

'Sueña cuando aún estás vivo' es el título de la primera novela de Francisco Ajates. Ingeniero químico en Asturiana de Zinc y apasionado de la escritura en sus ratos libres, este escritor avilesino afincado en Piedras Blancas se adentra en el mundo de la literatura con una novela negra que se presenta esta tarde, a las 19 horas, en el centro cultural Valey.

Francisco Ajates siempre ideó cómo sería su primer libro, pero los derroteros de la vida lo llevaron a aparcar su gran pasión hasta el año pasado. Con el descanso de Semana Santa decidió sentarse frente a una hoja en blanco y dejar volar su imaginación. «Era una idea que me rondaba desde hace años. Finalmente me puse con ello y en unos meses tenía terminada la novela», explica Ajates, que reconoce que conseguir publicar la obra no fue tan sencillo.

El borrador lo envió a varias editoriales, pero solo dos se interesaron por ella. «Una fue Ediciones Camelot. Son de Asturias y me pareció que era la mejor opción, eran de casa y me daban mucha confianza. Ahora gracias a ellos 'Sueña cuando aún estás vivo' estará en las librerías», comenta el escritor.

La novela aúna detectives privados, muertos e investigación. Tres ingredientes básicos para enmarcarla en el género de novela negra, aunque para Ajates es mucho más que eso. «He querido que tenga mi sello y ese es el sarcasmo. Es una historia hilada a través del humor que hace que se dulcifique», comenta. Sin desvelar los entresijos de la novela, sí que explica que la obra la protagoniza un detective al que se le presenta un caso diferente, fuera de lo normal.

Gracias a la apuesta de la editorial por este libro, Francisco Ajates se ha animado con el segundo, «espero tenerlo en unos meses. La verdad es que esto ha sido el empujón que me faltaba».