El saneamiento, materia pendiente

La agrupación de Podemos ha presentado una enmienda en la que pide que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una partida de un millón de euros para ejecutar el proyecto de incorporación de la margen izquierda de la ría, entre Bedriñana y San Martín del Mar, al saneamiento de Villaviciosa. Se trata de una demanda que tanto la Corporación municipal como los vecinos vienen realizando desde hace años y, que por el momento, no han visto realizada.

El alcalde del concejo, Alejandro Vega, ya resaltaba hace dos años la necesidad urgente de llevar estas obras adelante. Lo hacía tras darse a conocer el Plan Hidrológico 2015-2020. «El saneamiento de Villaviciosa no puede esperar más. No podemos esperar a 2021, debe tomarse en serio para el próximo año», apuntaba en aquel entonces. Una petición que, a día de hoy, todavía no ha sido atendida a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) sacó a licitación en septiembre de 2015 la redacción de dicho proyecto.

La ejecución de las obras ayudaría a disminuir la contaminación que desde hace cinco años afecta al estuario maliayo y que ha obligado a prohibir el marisqueo. Se sumaría así a los trabajos que el Principado está desarrollando en la margen derecha y cuyo objetivo es ampliar la capacidad de la estación depuradora de aguas residuales, además de añadir a la red de saneamiento parte de la parroquia de Selorio y crear los colectores de Carda y Tornón.

El Gobierno regional anunció el pasado mes de octubre que destinará 870.000 euros para finalizar los trabajos que comenzaron en 2013. Esta partida completaría los 9.993.100 del presupuesto inicial.

Para el alcalde esta no debería ser la última inversión del Principado en el municipio maliayo. «Queda por hacer toda la zona rural, pero el Ayuntamiento necesita ayuda para poder llevarla a cabo», afirmó.

Depuradora de Argüero

Por su parte, la CHC adjudicó hace unos meses el contrato de los servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales de Argüero por un importe de 134.268,35 euros. La empresa tendrá a partir de ahora un plazo de once meses para su ejecución. «Está muy bien, pero si luego no se invierte en las obras como pasa en la margen izquierda...», lamentó Vega.

El saneamiento es la gran asignatura pendiente de Villaviciosa. Las parroquias que cuentan con una sistema de tratado de residuos pueden contarse con los dedos de una mano y la situación no parece que vaya a cambiar. Una de las zonas más afectadas es la de Les Mariñes, que en verano puede llegar a duplicar su población. En concreto, las localidades de Quintes y Quintueles, más cercanas al concejo de Gijón. «Resulta inexplicable que todavía no se hayan tomado medidas para solucionar esta situación», criticó.

Los vecinos verán cumplidas en el plazo de dos años otra de sus demandas. El Principado destinará un millón de euros para potenciar la red de abastecimiento. Con esta actuación se dará servicio a un total de 1.650 viviendas, aunque está diseñada para abastecer a un máximo de 10.350 habitantes.