Reencuentro en el colegio San Luis

Hablaron de Corea, del antiguo y del plus, los nombres con los que bautizaban las distintas secciones del único dormitorio, de la difícil reválida de sexto, de las clases de matemáticas de don Jovino y de las de física de don Francisco, de los menús que preparaba Conchita, que convenía comer gustasen o no, y de un sinfín de historias y anécdotas que vivieron durante su ya lejana etapa como alumnos del San Luis de Pravia, un colegio con internado con el que muchos padres de la época amenazaban a sus hijos si no se aplicaban en los estudios o no se portaban bien.

«Alguna sí que te llevabas, pero tampoco era para tanto. Todos guardamos muy buenos recuerdos de aquellos años tan inolvidables», puntualiza Luis Antonio García, subcomandante militar de Marina de Asturias y uno de los alumnos que en 1977 se dijeron hasta siempre tras celebrar su graduación. Fue la última generación que estudió el antiguo bachillerato superior y al mismo tiempo la primera que tuvo que enfrentarse al COU.

Cuarenta años después, cuarenta de aquellos jóvenes de entonces regresaron ayer al colegio, oyeron misa en la Colegiata en memoria de los compañeros difuntos y volvieron a disfrutar de una comida de hermandad, aunque esta vez no la preparó Conchita, fallecida no hace tanto en San Román de Candamo cuando ya rozaba el siglo de vida.

La 'Xuntanza', como bautizaron el encuentro', se celebró en la Casona de Busto. Allí estaban Manuel López, subinspector de la Policía Nacional en Gijón, Manuel Sevillano, veterinario en Toro (Zamora), Antonio Ayuarza, empresario de Torrelavega, o Javier Arbesú, aparejador en Ribadeo. Algunos no se veían las caras desde el ya lejano 1977 y aunque todos ya encaran la recta final de la cincuentena se reconocieron nada más verse. «En el fondo tampoco hemos cambiado tanto», bromeaban.

Aunque era un internado, no todos dormían en el colegio. El San Luis era el colegio de cabecera no solo de Pravia, también de los concejos del entorno, así que más o menos la mitad de los aproximadamente 1.100 alumnos que entonces estudiaban en el centro regresaban a casa a la hora de comer y una vez finalizada la jornada de tarde.

Para la otra mitad el San Luis también era su casa. Dormían allí, en el gran dormitorio corrido dividido en secciones que, pese a las sucesivas ampliaciones, siempre acababa quedándose pequeño. La solución era alojar a los que no tenían cabida en casas de familias del entorno que conseguían así unos ingresos extra, en la casa nueva, como llamaban a un edificio que alquilaba el colegio, o incluso en la del director, Manuel López de la Torre, profesor de latín. Eran de Oviedo, Avilés, Gijón o de Madrid, y aunque algunos acabaron allí porque sus padres vieron en el San Luis la última esperanza de que entraran en vereda, lo cierto es que tenía bien ganada la fama de ser uno de los mejores de Asturias y quizá también de la cornisa cantábrica.

La vida de los internados transcurría bajo una estricta disciplina, sobre todo la de aquellos que se quedaban a dormir en el propio centro. Diana a las siete de la mañana, clase desde las ocho y media hasta las cinco o seis, salvo un par de horas para comer, estudio, recreo, cena y retreta a las nueve de la noche. Sin embargo no todo era monotonía. «Había muchas actividades y la convivencia era muy cálida», recuerda Luis Antonio García.

Decálogo

Pese al largo tiempo transcurrido todos mantienen fresca en la memoria el decálogo del colegio, una serie de máximas que los profesores trataban de inculcar a sus alumnos. «Busca la perfección», «Puedes ser mejor y el mejor», «Lucha una y otra vez hasta conseguir la victoria», «No te des por vencido, no dejes que el desaliento se ampare en ti», «Nada es irremediable para el que con talante deportivo, generosidad y confianza sabe enfrentarse con el futuro», decían algunas de ellas.

«Eran otros tiempos, otros métodos de enseñanza que hoy parecen de otro mundo pero que eran efectivos. Para nosotros fueron años muy especiales que influyeron de forma decisiva en nuestras vidas y que todos recordamos con añoranza», añade García.

El colegio San Luis de Pravia es ahora un centro concertado con 123 años de historia que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin olvidar sus raíces. Mantiene el internado e intenta inculcar a sus alumnos los mismos principios que impregnaron a los jóvenes que en 1977 cerraron su etapa escolar, aunque con otros métodos.