Un incendio calcina una vivienda en la parroquia de San Pedro de Ambás

Los nervios y la tensión se apoderaron de los vecinos de San Pedro de Ambás durante la tarde de ayer. A primera hora, varios de ellos daban el aviso de que salía humo de una vivienda cercana. A pesar de la dimensión del incendio, no hubo que lamentar heridos, ya que el dueño se encontraba en esos momentos en Vitoria, desde donde se trasladó rápidamente al conocer lo sucedido. Los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consiguieron controlar las llamas, que se habían propagado en pocos minutos.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso en torno a las cinco de la tarde. En la primera llamada de alerta, los comunicantes alertaban de que estaban viendo salir mucho humo de una casa de planta baja. De inmediato se movilizó al jefe de bomberos de la zona oriental, junto a cinco efectivos de bomberos del SEPA, de los parques de Villaviciosa y La Morgal, que se trasladaron con una autobomba urbana, otra forestal y un vehículo nodriza, además de uno de mando. También acudieron miembros de la Guardia Civil.

Cuando llegaron se encontraron con que la techumbre ya había cedido a causa de las llamas, las cuales se habían apoderado de toda la vivienda. La edificación de una sola planta estaba construida en piedra y madera, de ahí que el fuego se propagase con facilidad. Los efectivos sofocaron el incendio desde el exterior del inmueble, hacia el interior, debido a la carga térmica de la casa. Una hora después ya se daba por controlado.

«El propietario solo decía que abriéramos y sacáramos a los perros», relató una vecina

Los bomberos se quedaron varias horas en el lugar para enfriar los escombros

Un fallo eléctrico, improbable

Tuvieron que utilizar tres líneas de agua para poder hacer frente a las llamas. Los bomberos de Villaviciosa permanecieron en el lugar durante varias horas con el objetivo de enfriar los cimientos y asegurarse de que el fuego no podía volver a reavivarse. Por el momento se desconoce cuáles podrían ser las causas del incendio, aunque podría no haber sido un fallo eléctrico, ya que el transformador se encontraba en buenas condiciones cuando fue revisado por dos técnicos de la compañía eléctrica. Pero no será hasta que se haga una investigación en profundidad cuando se aclare lo sucedido.

En el momento en que comenzó el incendio, en la vivienda solo había dos perros. Uno de ellos tuvo que ser rescatado por uno de los bomberos del parque maliayo, ya que no quería salir del rincón donde se había escondido. La segunda, una hembra, se encuentra desaparecido. «Lo normal es que haya huido. Era muy avispada», apuntaron los vecinos. Fueron ellos los que avisaron al dueño de lo que había sucedido. «Solo decía que abriéramos la puerta de atrás y los sacáramos», relataron. Él se encontraba en esos momentos disfrutando del fin de semana en Vitoria. Tras conocer lo sucedido, decidió volver inmediatamente a Villaviciosa, a donde llegó horas después.

«Es muy raro»

El gran humo blanco que pudo verse a varios kilómetros de distancia pilló por sorpresa a todos los vecinos de la parroquia. «Se propagó muy rápido. Yo me enteré por el sonido de las tejas al romper y cuando llegaron los bomberos», relató una vecina de una de las casas más cercanas. La vivienda se encuentra al lado del cementerio de Ambás, en pleno Camino de Santiago, en una zona por la que no suelen pasar vehículos. El dueño se había ido el viernes. De ahí la sorpresa cuando comenzó el incendio: «Es todo muy raro. Si se fue anteayer...».

Los escombros y el humo daban cuenta de lo que había pasado a lo largo de la tarde. «Te cambia la vida en un solo momento», indicaban. Por suerte, los daños fueron solo materiales y no hay que lamentar ningún herido.