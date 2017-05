Rechazada de nuevo la tasa por aparcar en el puerto de Luanco

El pleno de Gozón mostró ayer su rechazo a la disposición adicional, recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que impide la remunicipalización del personal que ha formado parte de los servicios de empresas contratadas por administraciones públicas. La propuesta fue presentada por el grupo municipal de IU-Equo y contó con el respaldo del PSOE y el rechazo del Partido Popular.

El portavoz, de la coalición de izquierdas, César Fidalgo, advirtió que el motivo de la iniciativa «era porque, en caso de aprobarse, afectaría directamente al proceso de este Ayuntamiento con el servicio de mantenimiento de la red de aguas». Desde su punto de vista, la iniciativa estatal «vulnera» la autonomía de las administraciones públicas locales e interviene directamente a los ayuntamientos». Una medida que, para el alcalde socialista, Jorge Suárez, «representa un ataque directo a la parte empresarial y social. Confío en que el Estado dé marcha atrás».

En todo caso, la advertencia del grupo municipal de IU-Equo no fue compartida por las filas del Partido Popular que, según su portavoz, Salvador Fernández, suponía una «forma de evitar contratos de personal en la Administración local por la parte de atrás». Y recordó que este proceso «debe realizarse de acuerdo con las condiciones de igualdad de oportunidad respecto al mérito y cualificación del personal contratado».

En la misma sesión también se aprobó, esta vez por unanimidad, el pronunciamiento del Pleno a favor de los trabajadores despedidos, en 2016, de la empresa Montrasa, tras renunciar la firma al contrato de servicios con Alcoa. Este pronunciamiento, también a iniciativa de IU-Equo , fue recibido con una cerrada ovación de los trabajadores que asistieron a la sesión.

Dentro de orden del día, uno de los asuntos que suscitaron un mayor debate fue la propuesta de aplicar un precio público para estacionar en la explanada del puerto de Luanco. Una iniciativa del gobierno del PSOE que traslada ya por tercera vez al Pleno y que resultó nuevamente rechazada por el PP y la coalición de izquierdas.

Iniciativa recaudadora

Pese a los esfuerzos del alcalde, Jorge Suárez, en intentar convencer a estos dos grupos políticos, la iniciativa no tuvo ningún éxito. Esta vez, el argumento del regidor fue la necesidad de contratar un servicio de vigilancia y ordenación de los estacionamientos, pero tampoco convenció a la oposición. Así, el portavoz popular, Salvador Fernández, aseguró no entender las razones para someter otra vez este asunto al Pleno. Mientras, desde las filas de IU-Equo, su portavoz, Pilar Suárez, reiteró la postura de su grupo político de no cobrar por estacionar, a la vez que acusó al ejecutivo de una iniciativa «claramente recaudadora».