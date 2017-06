El servicio de Salvamento cuenta con un vehículo de uso exclusivo

Salvamento estrena vehículo, un 'pickup' de uso exclusivo para múltiples usos, desde el transporte de material hasta, llegado el caso, el traslado de heridos. El servicio arrancó el pasado día uno con un retén de seis socorristas más el coordinador, Ignacio Flórez, con base en Salinas y San Juan que dado el mal tiempo y la aún baja temperatura del agua no ha tenido excesivo trabajo. A partir del día 10 se extenderá a todas las playas del concejo, de lunes a domingo en horario desde las once y media de la mañana hasta las nueve de la noche, si bien la plantilla no estará al completo hasta el 1 de julio, 36 efectivos en total.

En este sentido, en los próximos días se realizarán las pruebas a los aspirantes que se han inscrito a la segunda convocatoria, abierta después de que la primera no se cubriesen todas las plazas. Solo se presentaron treinta aspirantes y aunque todos la superaron, quedan seis vacantes. Son dos, reanimación y natación, 500 metros en piscina cubierta de veinticinco en un tiempo máximo de ocho minutos y 45 segundos.