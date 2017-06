Una vida entre cortes de pelo

Dolores 'Loli' Iglesias nacía en Pesoz hace casi 65 años pero a los dieciocho meses se trasladaba junto a sus padres hasta lo que por aquel entonces era Villalegre, pero que hoy se ha convertido en Las Vegas, el núcleo poblacional más grande de Corvera. Junto a sus padres y sus hermanos (tiene tres) se estableció en una casa en la calle Ramón de Campoamor desde la que divisaba tan solo cuatro casas y grandes praderas en las que ella misma cuidaba del ganado. Su padre era propietario de una barbería en la antigua Casa de Postas, en la carretera general. Allí aprendió ella el oficio del que este año se jubilará tras cincuenta años como peluquera.

Tenía quince años cuando su padre la metió a ella y a su hermana, como hijas mayores, a trabajar con él. «No me gustaba nada trabajar y menos con hombres, pero hoy puedo decir orgullosa que le agradeceré a mi padre toda la vida que me llevara con él porque me dio el futuro», recalca Loli Iglesias, sentada en su pequeña peluquería en la calle La Estebanina en la que guarda como oro en paño algunos de aquellos primeros utensilios con los que afeitaba y cortaba el pelo a los hombres del pueblo.

«Nunca estudié nada relacionado con la peluquería, antes se aprendía viendo. Así comencé yo y todo lo que sé hoy lo aprendí mirando y observando», recalca la peluquera, que tras la jubilación de su padre y la marcha de su hermana Carmina del negocio emprendió un camino como peluquera en solitario que acabará en noviembre, mes en que dará el testigo a otro peluquero que quiera encargarse de su salón. «Me jubilo yo, pero no la peluquería, espero que el siguiente que venga esté aquí otros cincuenta años», apunta Loli.

En la Casa de Postas estuvo su barbería durante la mayor parte de su carrera. Casada y madre de dos hijos, un chico y una chica, compaginó siempre su vida personal y laboral con las tijeras y la navaja en la mano. «Mis hijos se criaron en un corralito en la barbería, allí aprendieron a caminar y nunca notaron la ausencia de su madre porque los tenía conmigo. Gracias también a mi marido que me ayudó a compaginar ambas facetas. Él era el encargado de llevarlos a las actividades extraescolares. Una vez llegaron a preguntarle si estaba divorciado», recuerda, a la vez que dice, entre risas, que acudió a una competición de su hija y aclaró a todos los padres que «mis niños tenían madre. Pero mantener tu trabajo durante tantos años no se hace sin sacrificio. Cuando estás en esta situación todo el mundo pierde, pero también tiene su recompensa».

Tras años cortando el pelo y afeitando barbas llegó la regularización de la profesión, que hasta entonces no estaba dada de alta en la Seguridad Social ni disponía de ningún tipo de derechos. Para obtener el título que hoy se sacaría en Formación Profesional, Loli tuvo que acudir al sindicato de peluquerías de Oviedo, donde examinaban a aquellos que querían regularizar su situación. En la prueba tuvo que hacer un corte a tijera, otro a navaja y un afeitado. En su título, que aún conserva en la peluquería, se le otorga la distinción de 'Peluquero de caballeros' y es que «antes no se te llamaba peluquera» recuerda. A pesar de eso reconoce gustosa que «nunca nadie me ha discriminado por ser mujer cortando el pelo a hombres, todo lo contrario. Era la única mujer que iba a certámenes», recalca.

En estos cincuenta años ha visto pasar por su peluquería a miles de hombres que han confiado en sus manos y en sus tijeras para arreglarse el pelo o la barba. «Echaré de menos las tertulias en la peluquería. Tengo clientes que casi son familia porque he visto crecer a tres generaciones. Primero venían los padres que luego traían a sus hijos y ahora vienen juntos con los nietos», comenta orgullosa. En el año 2003 tuvo que dejar la Casa de Postas porque fue declarada en riesgo de ruina inminente, «aunque ahí sigue, en pie», y con la indemnización se pasó a su propio local, en la calle La Estebanina. El cambio fue sin duda para mejor, con ella se fueron todos sus clientes. «Tengo mucho que agradecerles, su fidelidad es lo que ha hecho que yo siga aquí hoy con más ganas que nunca», reconoce Loli Iglesias.

A ellos, a sus clientes, es a los que echará más de menos. «Las tertulias, las confidencias. La peluquería es el punto de encuentro con mis hermanas, mis primas o mis amigas, eso lo voy a echar mucho de menos», comenta mientras asegura rotundamente que «las tijeras y la maquinilla se quedan aquí. No pienso hacer ni un corte de pelo en casa, los hombres de mi familia tendrán que venir y cortarse el pelo y dar de ganar al que coja el testigo».

Aunque apunta que los cambios en las peluquerías de caballeros son lentos, con sus tijeras ha tenido que amoldarse a cortes y tendencias dispares. Desde melenas, a pelos punky o a las modas hippis hasta los actuales degradados. «Los niños son los que suelen pedir cosas más novedosas. Muchos vienen con la foto de un deportista o cantante y te piden que les hagas lo mismo. Pues si hace falta te ves el partido de Cristiano Ronaldo para al día siguiente hacerle las rallitas al lado al niño. Me gustan esas cosas», explica.

El cambio de maquinilla manual a la eléctrica fue un poco diferente aunque a los pocos días ya lo dominaba a la perfección y es que Loli Iglesias destaca por su rapidez en el cortado de pelo. «Cuando doy las citas y los clientes ven que son muy seguidas se sorprenden, sobre todo si nunca antes han venido, pero es que solo con verles sé lo que me va a llevar o lo que tengo que hacer. La mayoría entran y me dicen que quieren lo de siempre», dice.

A partir de noviembre ya vuelve a tener la agenda llena aunque no de cortes de pelo sino de viajes, caminatas de montaña o manualidades. «No me aburriré, tengo muchos hobbys esperando por mí. Cuando lo digo en casa se ríen pero tengo como asignatura pendiente aprender bailes regionales», comenta entre risas la peluquera. Su primer destino será recorrer, junto a su marido, el Camino de Santiago, partiendo desde Francia. Y es que en casa todos están encantados con la decisión de que se vaya a jubilar. «Me llegan los años pero no será por ganas, yo soy feliz en mi peluquería y además me encuentro bien de salud, pero toca hacer otras cosas y disfrutar del tiempo libre que no tuve estos años» y es que en su larga trayectoria nunca cogió vacaciones, ni bajas. «Se echará de menos pero lo que viene por delante también me ilusiona mucho y se que lo viviré con ganas», recalca.