Abejas de raza castrillonense

Óscar Arias es diplomado en Educación Social y reside en Piedras Blancas, donde da rienda suelta a otra de sus grandes pasiones, la apicultura. Desde hace tres años cuenta con un apiario en la zona alta de Piedras Blancas en el que tiene treinta colmenas de abejas. Este hobby está comenzando a dar sus frutos con la producción primaria de sus primeras cosechas de miel, que el pasado fin de semana dio a conocer en la Feria Comarcal del Campo.

«Siempre me gustaron las abejas y aprovechando que mi familia tenía un monte en Las Vallinas me animé a montar mi propio apiario», apunta Óscar Arias, que tras tomar la decisión comenzó a formarse en diferentes cursos, entre ellos uno para conocer a fondo la flora que nace en Piedras Blancas. Tras unos primeros años de ensayo y de cuidados, ha comenzado a producir su propia miel, que se caracteriza por ser monoflores. «La he hecho de eucalipto, que es el árbol que más se da pero también de castaño y zarza. Son mieles totalmente autóctonas», recalca el apicultor.

A pesar de haber conseguido su primera cosecha confiesa que la zona en la que está instalado su apiario no es la mejor para la producción. «Depende mucho de la meteorología porque al estar pegado al mar le afectan mucho los cambios de tiempo y eso hace que varíe mucho la cantidad de miel», comenta.

La venta de la miel es primaria por lo que él mismo es el encargado de la distribución. «Por primera vez nos animamos a estar presentes en la Feria de l Campo y ahí nos hemos dado a conocer y hemos podido vender nuestros primeros botes de miel. Es de agradecer al Ayuntamiento que nos dé la oportunidad a los que estamos empezando de exponer nuestros productos», recalca Óscar Arias. El dinero recaudado invierte en mejoras del apiario y en seguir innovando en él, aunque gran parte del dinero va destinado a financiar las actividades del club de Tenis de Mesa de Piedras Blancas.

Casi todos los días pasa por el apiario para ver cómo van las colmenas y tenerlas controladas. «Le dedico muchas horas, al tenerlo al lado de casa te escapas cada día aunque solo sea para mirarlas por si las ha tirado el viento», señala el apicultor que ya se ha inscrito a un nuevo curso para la cría de reinas que imparten en Portugal. «Quiero ampliar el apiario y seguir avanzando con mis colmenas y para eso necesito seguir formándome más», recalca.

Esta pasión ha resultado sorprendente para sus vecinos ya que es de los pocos apicultores en la zona. «No sabían que existiera una colmena aquí cerca y se sorprenden de que se pudiera hacer miel en Piedras Blancas», comenta.

Talleres en los colegios

Óscar Arias se ha propuesto unir sus dos pasiones la educación y la apicultura y lo hará ofreciendo talleres a los alumnos de varios colegios de Castrillón, que se han interesado en dar a conocer este trabajo entre los más pequeños. «El Colegio El Vallín, Campiello y la escuela Infanta Leonor ya se han puesto en contacto conmigo y estoy encantado de poder llevarles un trocito de mi apiario a clase», comenta.

Además, los chicos con los que el castrillonense trabaja en el Centro de Protección de Menores de Los Pilares también han colaborado con él ya que de ellos ha sido el diseño de las etiquetas de la miel. «Compartí con ellos este trabajo y se animaron a ayudarme y están encantados con el resultado que ha tenido», apunta Óscar Arias.