El PSOE critica la «lentitud» de IU para tramitar la creación del punto limpio

El grupo municipal del PSOE ha criticado la lentitud del equipo de gobierno de Izquierda Unida para gestionar la tramitación del punto limpio en el concejo, que hasta ahora carece de él. Los socialistas insisten en que desde que se aprobara la moción presentada por su grupo en marzo del año pasado «no se ha avanzado nada en su implantación».

Tras aprobarse la moción que contó con el apoyo del resto de la corporación, Cogersa envió una comunicación al Ayuntamiento mostrando su predisposición a colaborar. «Se especificó que si el Consistorio cedía la parcela, ellos correrían con los gastos de construcción, que podrían ascender a unos 500.000 euros, pero aún seguimos sin confirmar qué parcela se va a aportar», explicó Jesús Ángel Cabrales, portavoz del PSOE.

El edil de Obras y Medio Ambiente, José Luis Garrido, sí ha explicado que se está trabajando junto al técnico de la Mancomunidad la posibilidad de construir el punto limpio entre La Plata y San Miguel de Quiloño, bajo el puente de la Variante. «Rechazamos esta ubicación por numerosas razones técnicas, nos parece más adecuada para las necesidades del concejo la zona de El Agüil, entre Salinas y Coto Carcedo», apuntó Cabrales.

En este sentido elgrupo municipal del PSOE reclama que se haga un estudio para ver la viabilidad de esta segunda ubicación en la que «el Ayuntamiento cuenta con una finca que tiene los metros suficientes. Es la mejor opción y no entendemos porqué no se tiene en cuenta y se centran solo en la otra», recalcó el líder socialista, que a su vez critica que, estando en mitad de la legislatura, «el equipo de gobierno de IU no ha puesto en marcha ninguna de los grandes proyectos con los que se presento a las elecciones».