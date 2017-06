Bras Rodrigo y Dixebra actuarán en la noche de San Juan

Bras Rodrigo, director de la Banda de Gaitas de Corvera, y el grupo Dixebra serán los protagonistas de la XXVI Foguera de San Xuan en Trasona, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado y que se celebra bajo el título de 'La tierra de les mil músiques'. Desde las nueve de la noche del 23 de junio y hasta las cuatro de la madrugada, la música no dejará de sonar en el entorno del embalse

'La tierra de les mil músiques' aglutina todo el programa organizado por el Ayuntamiento en torno a la foguera, en alusión a la variedad de espacios escénicos y a las diferentes formas musicales que se darán cita en la presente edición de San Xuan. Una edición en la que, según el concejal de Festejos, Rafael Alonso, «no podía faltar Dixebra, un grupo comprometido con esta fiesta desde siempre y que nos hacía especial ilusión que festejase en ella sus treinta años en la música como están haciendo este año». Xune Elipe, vocalista del grupo, anunció que repasarán los grandes temas del grupo

El concejal agradeció también la presencia del gaitero Bras Rodrigo, que ofrecerá en concierto su último trabajo 'A pause in New York'. Además del rock de Dixebra y del folk-fusión de Bras Rodrigo, la fiesta ofrecerá música electrónica y de baile con una de la orquesta Clan Zero.

«Este año queremos celebrar por todo lo alto que nuestra noche de San Xuan ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional», declaró el concejal.