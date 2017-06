El Principado construirá diez viviendas sociales en San Juan de la Arena

El Principado construirá, en un plazo máximo de cinco años, un edificio de diez viviendas de promoción pública con garaje en la calle Ardora de San Juan de la Arena. El Ayuntamiento de Soto del Barco ha cedido una finca de 465 metros metros cuadrados para tal fin.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer las condiciones de la cesión que, entre otras, obligan al Ayuntamiento a encargarse de los trámites de cesión y eximen a la administración regional del pago de licencias y tasas municipales.

Esta será la segunda tanda de viviendas sociales de San Juan de la Arena. La anterior se construyó hace veintiséis años.

El servicio de patrimonio del Ayuntamiento abrió este expediente de cesión gratuita el pasado mes de diciembre por el que se acordó dar un uso a un solar que el Ayuntamiento había recibido de Promociones y Construcciones Corrales Braña.

El convenio firmado entre las administraciones tiene vigencia por treinta años y si, superado este plazo, el Principado no ha ejecutado en la finca los usos recogidos, se considerará resuelto. No obstante, no se contempla que ese sea el escenario. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales anunció el pasado mes de marzo que espera iniciar este año obras de construcción de las viviendas este mismo año en Soto del Barco. Están dirigidas a familias con rentas bajas, hasta un máximo de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o víctimas violencia de género

Siero será otro de los concejos en los que el Principado tiene previsto construir este año vivienda de promoción pública. En este caso serán 36 pisos en dos fincas que suman 4.388 metros cuadrados, situadas en Carbayín Bajo, en la parroquia de Valdesoto, todas ellas contarán con garajes y con trasteros.