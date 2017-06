«Me niegan la posibilidad de traer a mis hijas desde Canarias»

Rafael Méndez López es chófer del Ayuntamiento de Castrillón. Este año, le correspondía utilizar el fondo de vacaciones municipal que se otorga de forma cíclica a los empleados del Consistorio. Él quiere destinarlo a traerse a sus dos hijas, que residen en Canarias con su madre, para pasar estas vacaciones en Asturias. «Se ofrece cada tres o cuatro años. Este, me tocó, y expuse a la Junta de Personal del Ayuntamiento mi intención de gastar el dinero del fondo en los billetes de avión para que vinieran mis hijas desde Canarias, pero me dicen que no puedo utilizarlo, porque consideran que sería dárselo a terceras personas. Así que me niegan la posibilidad de traer a mis hijas desde allí», lamenta Rafael.

«¿Pero cómo me pueden decir que un hijo es una tercera persona?», se pregunta este castrillonense, al que no convencen las explicaciones recibidas. «Yo había previsto utilizar una parte para pagarles los billetes de avión, y el resto, para su manutención el tiempo que estén conmigo». Lleva sin verlas prácticamente un año, desde el mes de julio del año pasado, y contaba con esta posibilidad merced a la cantidad que le correspondía. «Será legal lo que me dicen, pero no me parece ético», recalca. Rafael Méndez solicitará hoy por registro la utilización del fondo, a la espera de la decisión definitiva de la Junta de Personal.