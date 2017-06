Coto Carcedo reitera sus denuncias por el estado de abandono de una parcela

Los vecinos de la calle Picu Urriellu de Coto Carcedo ven día tras día como la maleza de una parcela privada gana terreno. El estado de dejadez de la finca ha levantado más de un dolor de cabeza a los propietarios de las viviendas cercanas. Las malas plantas han crecido de tal manera que ya invaden, casi al completo, la acera de la calle y han tapado el banco de descanso de la misma.

Las quejas vienen reiterándose los últimos meses y es que los propietarios de la parcela no se han acercado si quiera para intentar limpiarla poco a poco. «Esto lleva mucho tiempo así. Hace unos días hemos tenido que volver a meter por registro una petición al Ayuntamiento para que obliguen a los dueños a limpiarla y que si no lo hagan ellos porque esto no puede seguir así, alguien tiene que limpiar la finca. Es uno de los temas pendientes en el barrio», explicaba el presidente de la Asociación de Vecinos El Otero de Coto Carcedo, José Martín Triviño.

Son muchos los vecinos que se vienen quejando de las consecuencias de tener la parcela en esas condiciones y afirman haber visto roedores campando a sus anchas por la calle. «Al estar lleno de maleza hay muchos bichos e insectos que acaban llegando a las casas. No tenemos porque aguantar esto nosotros pagamos por mantener limpias las calles no por vivir entre maleza pero parece que a todo el mundo le da igual porque no lo sufren ellos sino nosotros», apuntan algunos propietarios.